Le pasteur vaudois accusé de pédophilie condamné

Le Tribunal de Boudry (NE) a condamné mercredi un pasteur vaudois dans une affaire hors norme portant sur des accusations d'actes sexuels sur un enfant. Le prévenu, âgé aujourd'hui de 50 ans, faisait face à la justice pour avoir eu, en 2016, des pratiques sadomasochistes avec un jeune âgé de 15 ans à l'époque, soit n'ayant pas atteint la majorité sexuelle. Si l'adolescent a menti sur son âge avant et pendant ses rencontres avec l'accusé, le tribunal a néanmoins retenu que le pasteur s'est montré négligent au moment de vérifier les dires de son partenaire.

Le tribunal a prononcé une peine de 90 jours-amendes à 120 francs, avec sursis de 2 ans. Le pasteur devra en outre verser une indemnité pour tort moral de 3000 francs. Le Ministère public avait quant à lui plaidé l'acquittement.

Une accusation d'actes sexuels sur une personne incapable de discernement et de résistance a en revanche été rejetée. Bien que le jeune homme soit atteint de retard mental, le tribunal a considéré que cette déficience était légère et ne l'avait pas empêché de rechercher et de consentir à cette relation.

L'homme d'Eglise, autrefois aumônier de jeunesse dans le canton de Vaud, était également inquiété pour des images à caractère pédopornographique retrouvées sur son ordinateur. Le prévenu niait les avoir téléchargées. Le tribunal a prononcé l'acquittement pour ce chef d'accusation aussi, retenant que des images contenues sur un site pornographique visité pouvaient s’être retrouvées dans le cache de l'appareil, même sans avoir été visionnées.

Actif près de vingt ans au sein de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (EERV), l'ancien aumônier a notamment participé à l'organisation de plusieurs camps pour adolescents. Après avoir eu vent de la procédure en cours, l'EERV l'a poussé dès 2016 à démissionner de ses fonctions. Elle assure néanmoins n'avoir constaté aucun acte répréhensible au cours de son ministère.