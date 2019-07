Le parlement fédéral réfléchit à la création d’une «Lex Béglé»

Lâché lundi par le PDC Vaud, qui s’est officiellement distancié des tweets élogieux à l’endroit du régime de Kim Jong-un émanant de l’ex-patron de La Poste, le conseiller national Claude Béglé persiste et signe. Dans une prise de position publiée simultanément ce mardi sur ses comptes Facebook et Twitter, l’élu de 69 ans a justifié sur plus de deux pages A4 le motif de ses dix jours de voyage en Corée du Nord. «Une visite privée d’un parlementaire fédéral», dont l’organisation «a été assurée par les instances dirigeantes» du pays, et dont les «commentaires» n’engagent «évidemment» que lui.

Dans une liste de sept points qui l’ont «frappé», le Vaudois cite l’éducation: «Un peu partout, je suis tombé sur des centres de formation continue à distance, et cela à tous les niveaux. Les professeurs, chercheurs et autres intellectuels sont très respectés.» Le «goût du travail bien fait», ensuite: «Tout le monde est à l’œuvre […] le pays est parvenu à subvenir à peu près seul à ses besoins, en dépit des sanctions.» Si bien que le régime ne pourrait pas être qualifié de sous-développé: «La situation est loin d’être désespérée, y compris en milieu rural: les gens ne vivent pas si mal que ça.»

«La vie quotidienne de Monsieur et Madame Tout-le-monde me semble empreinte d’une certaine normalité: ils sont plus décontractés que je ne l’avais imaginé, aiment boire des bières dans des estaminets enfumés, s’amuser…», ira-t-il jusqu’à affirmer.

Des élus critiques

Jusqu’ici sur la réserve, les élus fédéraux se sont montrés plus diserts suite à la dernière communication du démocrate-chrétien. Gerhard Pfister, président du PDC suisse, est désormais critique: «Claude Béglé s’est fait avoir par la propagande nord-coréenne. Le parti, comme moi, a une conception entièrement différente de la situation en Corée du Nord.» Le Zougois a visité le pays en 2008. «Je parlerai à Claude Béglé lorsqu’il sera de retour», précise-t-il.

Dépassant la politique interne du PDC, le voyage du Vaudois pose un problème fondamental: les parlementaires sont souvent reçus comme des représentants officiels de la Suisse lorsqu’ils se déplacent à l’étranger, bien qu’ils n’aient aucun mandat de ce type. Même s’ils déclarent, comme Claude Béglé, voyager à titre privé. Certains jouent sur cette ambiguïté: bien qu’ils paient les frais de leur poche, ils sont flattés d’être traités comme des dignitaires et apprécient les privilèges qui y sont liés.

Le conseiller national Roland Büchel (UDC/SG) met en garde: «Les visites d’un membre du parlement sont souvent utilisées par l’autre bord pour sa propagande.» Ce sont surtout les intergroupes parlementaires qui posent problème. Dans bien des pays, ces coteries ont un caractère officiel, alors que dans le système de milice fédéral, il s’agit de réseautage informel peu réglementé.

Rappels: en 2012, une telle troupe avait visité, sur invitation de l’Arménie, le territoire contesté du Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan n’avait pas manqué de protester. En 2016, la présence du groupe parlementaire Suisse-Israël – dont Ignazio Cassis faisait partie – dans les territoires occupés illégalement au regard du droit international, avait soulevé une controverse. Le fait qu’ici, un membre du parlement ne représente que son avis personnel et pas l’opinion officielle «n’est que difficilement compréhensible dans d’autres pays», explique Roland Büchel.

Des règles plus strictes

Dorénavant, les bureaux réunis du National et des États, veulent imposer des règles plus sévères, une «Lex Béglé» comme la surnomme Büchel. Il a préparé des propositions avec ses collègues Edith Graf-Litscher (PS/TH) et Isabelle Moret (PLR/VD). La manœuvre a été déclenchée par Béglé: l’an dernier, le Vaudois avait fondé d’un coup sept nouveaux intergroupes parlementaires. Il s’agissait de traiter d’aide humanitaire et d’ONU avec des pays d’Asie le long de la route de la soie jusqu’au Pacifique. Béglé avait nommé des coprésidents et des membres qui n’en savaient rien. Aujourd’hui, il est partout seul aux commandes comme président, alors qu’il devrait y avoir une coprésidence interpartis. Pareils groupements de circonstance ne devraient plus voir le jour. Au début de la législature, de nouvelles règles devraient entrer en vigueur dès la session d’hiver. Formellement, les bureaux des deux Conseils prendront la décision lors de leur prochaine séance. Les 157 intergroupes existants devront fournir une déclaration d’appartenance de leurs membres. Les listes de membres seront publiées. Et les groupes inactifs seront radiés.

Un guide précisera que les voyages des intergroupes sont d’ordre privé et que la communication à ce propos doit être claire.

Reste à savoir si cela suffira à calmer les ardeurs de Béglé. Carlo Sommaruga (PS/GE) ose l’espérer: «On parle ici de tourisme à titre privé, que l’on dissimule derrière le statut de parlementaire.» Le Genevois estime que son collègue député a «un gros problème: il n’a guère compris son rôle de parlementaire».