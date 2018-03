Le mâle gypaète, nul au nid, est incapable de se reproduire

La femelle gypaète du Parc animalier de la Garenne a fini par manger les deux oeufs qu'elle couvait depuis le mois de janvier. Un comportement naturel quand les oeufs ne sont pas fécondés. «Les deux tentatives ont échoué», souligne le directeur du lieu, Michel Gauthier-Clerc. Il y a une année, l'expérience s'était déjà soldée par un échec.

Les causes de l'insuccès sont déjà toutes trouvées. «Le mâle n'a jamais réussi à s'accoupler», note Michel Gauthier-Clerc. La femelle Athia avait prouvé qu'elle était pourtant très féconde, puisqu'elle est la maman de 13 poussins qu'elle a eus avec con ancien compagnon Athos.

Helios, le mâle arrivé à la Garenne en juillet 2016, en provenance du Puy du Fou en Vendée (FR). Là-bas, il n'avait pas non plus réussi à se reproduire. Son avenir sur les contreforts du Jura vaudois sont aujourd'hui comptés. Il sera rapidement transféré dans un nouveau parc animalier. Le Zoo de la Garenne attend désormais un remplaçant plus vigousse pour donner une chance au programme de réintroduction du grand oiseau de se poursuivre.

