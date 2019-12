Le groupe Philip Morris va sabrer dans ses effectifs en Suisse

Triste Noël pour les employés de Philip Morris en Suisse. La semaine dernière, un e-mail du grand patron du cigarettier leur a annoncé qu’une restructuration allait survenir en 2020. Le courrier électronique d’André Calantzopoulos, que s’est procuré la rédaction, est clair. Des licenciements seront prononcés et des postes transférés à l’étranger.

À l’image de British American Tobacco et de Japan Tobacco, le géant américain cherche à réaliser des économies à l’heure où les fabricants de cigarettes se retrouvent sous forte pression. «En toute transparence, le nouveau design organisationnel éliminera certains postes existants», peut-on lire dans le courrier électronique du boss.

Aucun chiffre précis n’a pour l’instant été communiqué par Philip Morris, mais la restructuration s’annonce d’envergure. Selon nos sources, le message a plombé le moral des quelque 3000 employés du groupe à Lausanne et Neuchâtel. À l’interne, on parle de plusieurs centaines de postes qui seraient supprimés ou déplacés hors de Suisse. Il se murmure que l’ensemble du département des finances pourrait être définitivement transféré en Pologne, là où le groupe a déjà commencé à développer des activités. Bref, un bien vilain cadeau de Noël.

Un plan social généreux serait toutefois prévu. «Je m’engage personnellement à ce que, comme toujours, nous traitions tous nos collègues qui seront touchés avec le respect, la dignité, l’attention et la générosité qu’ils méritent», assure André Calantzopoulos dans son email. Cela avait été le cas lors des précédentes vagues restructurations, notamment en 2013. À l’époque, plus de 150 postes avaient été biffés à Lausanne et Neuchâtel.

