Le gendarme de la Confédération tance la douane

C’est un des projets informatiques mammouth de l’Administration fédérale. Il va coûter allègrement plus de 400 millions tout compris. Son nom de code: Dazit. Une contraction entre le mot romanche «dazi», qui veut dire douane, et IT, pour «information technology», soit technologie de l’information en bon français. Derrière Dazit se cache rien de moins que la révolution numérique de la douane. L’objectif prioritaire? Faire disparaître toute la paperasse administrative, digitaliser et automatiser les processus de dédouanement et de paiement.

La révolution a déjà commencé puisque le parlement a libéré le premier crédit de 71,7 millions en 2017. Mais la Berne fédérale, traumatisée par le scandale Insieme par le passé, surveille tous ces grands projets informatiques comme le lait sur le feu. Le Contrôle fédéral des finances (CDF), le gendarme financier de la Confédération, vient de publier son nouveau rapport sur Dazit. Et il est plutôt grinçant puisqu’il pointe plusieurs manquements concernant le pilotage du projet. Où cela coince-t-il selon le Contrôle des finances? Rapide tour d’horizon.

Une organisation surdimensionnée qui coûte

Le projet Dazit n’est pas une usine à gaz mais il est surdimensionné dans son organisation. Il a été divisé en projets et surtout en une multitude de sous-projets. «Il en a résulté une charge administrative importante, un contrôle de gestion coûteux et des incohérences dans les mandats et les rapports», note le CDF. Ce dernier pointe le risque que cet éparpillement fait courir: des compétences qui se chevauchent et qui manquent de clarté. Le CDF regrette aussi le retard pris pour trouver un manager capable de porter toute cette transformation complexe des activités douanières.

Pas de contrôle indépendant sur la qualité et les risques

La direction du projet est placée sous la responsabilité du directeur de la douane. Il peut compter sur le soutien d’un comité de pilotage formé de membres de sa direction et de personnes internes ou externes à l’administration. Mais le CDF regrette que lors de son contrôle, il n’y avait pas un organe indépendant qui puisse se prononcer sur la gestion des risques et les problèmes de qualité. Le CDF demande aussi au Département des finances de s’assurer que les futurs systèmes informatiques permettent facilement des échanges de données de base.

L’idée qui perce au niveau international est de demander au citoyen-client de ne remplir qu’une seule fois un formulaire et que celui-ci soit disponible pour toutes les administrations agréées.

À combien se montent vraiment les économies?

Si la numérisation de la déclaration des marchandises transnationales est un succès, il faut s’attendre à des économies pour le fonctionnement de la douane de 125 millions. S’y ajoutera une hausse de la productivité de 20%. C’est en tout cas ce qui a été promis. Mais est-ce que cela correspondra à la réalité? Le CDF se pose la question. Il déplore l’absence de mise en place d’indicateurs de performance pour «une mesure fiable et pertinente de l’utilité et de l’avancement des travaux».

L’administration des douanes promet des améliorations

L’Administration fédérale des douanes ne se braque pas, comme l’avait fait le SECO sur le rapport sur les ventes d’armes à l’étranger. Il accepte la plupart des recommandations du CDF et promet une structure de pilotage meilleure et plus mince. (TDG)