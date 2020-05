Le gel des poursuites contre les voyagistes choque la FRC

Les esprits s’échauffent avant le début, ce lundi, de la session extraordinaire du parlement sur le coronavirus. En cause: une motion touchant les droits de très nombreux Suisses qui doivent tirer un trait sur leurs projets de vacances en raison de la pandémie. Mardi dernier, la Commission des affaires juridiques (CAJ) du Conseil national a largement approuvé ce texte exigeant de prolonger jusqu’au 30 septembre la suspension des poursuites de clients contre les agences de voyages et les voyagistes. La branche est confrontée à une vague de demandes d’annulation et de remboursement.

Inégalité de traitement

Un argument a notamment convaincu des élus: la proposition a été présentée comme le fruit d’une concertation avec les organisations de défense des consommateurs. Or il n’en est rien. «Nous sommes très choqués», réagit Marine Stücklin, de la Fédération romande des consommateurs (FRC). «La branche du voyage a soutenu que la solution avait été négociée avec les organisations de consommateurs. C’est faux.» Car pour la FRC, geler les poursuites «sans autre mesure additionnelle met en danger les droits des consommateurs». Elle redoute que les voyagistes en profitent pour ne pas rembourser leurs clients, comme l’exige la loi sur les voyages à forfait. La FRC fustige aussi une inégalité de traitement à l’encontre des clients, seuls à ne pas pouvoir réclamer leur dû. «Un hôtelier en aurait toujours la possibilité. Ce n’est pas équitable», déplore Marine Stücklin.

À l’origine de la motion, Christa Markwalder (PLR/BE) dit avoir proposé le gel des poursuites sur la base d’échanges avec un représentant des voyagistes. Elle continue à juger cette mesure nécessaire, malgré les vives critiques de la FRC: «Il n’est pas dans l’intérêt des consommateurs que les agences de voyages déclarent faillite.» Si les clients ont légitimement droit au remboursement des paiements déjà effectués, leurs prétentions mettent les 1300 agences du pays en difficulté «sans qu’elles n’y puissent rien, étant donné que les compagnies aériennes et les hôtels du monde entier n’octroient plus guère de remboursements», argumente la motion. La suspension des poursuites permettrait aux entreprises de «respirer et de rembourser leurs clients lorsqu’elles auront elles-mêmes reçu l’argent que leur doivent certains prestataires (compagnies aériennes, hôtels)».

Le Conseil fédéral soutient la proposition. Une décision qui peut surprendre, sachant qu’il a décidé de ne pas prolonger au-delà du 19 avril la suspension générale des poursuites décidée en urgence au début de la crise. Le gouvernement avait justifié la fin de la mesure par la crainte de voir des entreprises en profiter pour ne pas payer leurs factures. Le texte passera en plénum ce début de semaine. Le résultat du vote est incertain. Informée de la position de la FRC, Laurence Fehlmann Rielle, présidente de la CAJ, retire son soutien à la motion. «Nous avons l’impression d’avoir été trompés. Le groupe socialiste ne votera finalement pas en faveur du projet», affirme-t-elle.

Les Verts restent partagés, selon Daniel Brélaz (Les Verts/VD). «Si nous rejetons la motion, nous nous retrouverons sans solution aucune. Les agences de voyages risquent d’avoir de très gros problèmes.» Yves Nidegger (UDC/GE) est opposé à une aide spécifique à la branche. La FRC soutient une autre voie, qui profiterait aux voyagistes et à leurs clients: la création d’un fonds de garantie étatique. «Celui-ci encouragerait les consommateurs à accepter des bons ou des reports et à relâcher ainsi la pression financière sur les agences, avance Marine Stücklin. Le fonds assurerait la valeur du voyage et n’interviendrait qu’en cas de faillite.»