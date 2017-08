Le frigo urbain ne vend pas encore du rêve

Après Berne et Lucerne, le premier frigidaire en libre service de Suisse romande a pris ses quartiers à Romont (FR) avec plus ou moins de succès.

Inauguré le 20 mai à côté de la gare du chef-lieu glânois, il permet à tout un chacun de venir déposer ou se servir de fruits, de légumes, de fromage et bien d'autres denrées alimentaires. Mais pour l'heure, «le résultat est mitigé», précise André Meilland, responsable de la Maison Verte, devant laquelle trône le frigo.

La peur d'être stigmatisé en allant chercher gratuitement de la nourriture dans un frigo constitue un frein. «Il ne faut pas oublier que nous sommes un grand village. En ville, cette crainte est peut-être moins présente. Beaucoup de personnes viennent récupérer les aliments la nuit, par peur d'être reconnus», poursuit André Meilland.

Un frigo à apprivoiser

«Les gens sont encore un peu timides. Certains se disent qu'il y a d'autres personnes qui en ont plus besoin. Il faut donc que le frigo fasse sa place, que les gens apprennent à l'apprivoiser. Et cela prend du temps. Pour l'instant, il fonctionne mais à intervalles irréguliers», ajoute Florent Sugnaux, membre du collectif buena onda à l'origine du projet.

Les légumes atteints par la grêle, invendables dans la grande distribution mais tout à fait consommables, apportés par des agriculteurs trouvent, par exemple, toujours preneurs. Les légumes et les fruits s'arrachent peut-être aussi plus vite, car il y a moins de risque d'attraper une intoxication alimentaire qu'avec de la viande ou du poisson. Le frigo est pourtant nettoyé régulièrement. Et sa température, qui n'excède pas 4 degrés, est contrôlée tous les jours.

Distributeurs sceptiques

Pour rendre plus attractif son frigo, buena onda souhaite davantage collaborer avec les commerces. Un pari qui est loin d'être gagné. «Lors de l'inauguration, nous avons envoyé une trentaine de lettres aux commerçants régionaux. Malheureusement, nous avons obtenu très peu de réponses. Il faudrait que nous les relancions», déclare Florent Sugnaux.

Quant aux grands distributeurs, s'ils saluent une belle initiative contre le gaspillage, ils ne souhaitent pas, dans l'immédiat, participer à une telle démarche pour des raisons de sécurité alimentaire. «Il nous est primordial que la chaîne du froid et la durée de conservation des aliments soient garanties», souligne Manor.

Tristan Cerf, porte-parole de Migros, ajoute que la grande distribution dispose de frigos professionnels et est tenue à une hygiène parfaite. Ainsi, si un client vient rendre un produit même emballé, l'enseigne ne peut pas le remettre en vente. Le risque est trop grand de voir la chaîne du froid brisée.

Personnes dans le besoin

Les géants de l'alimentaire préfèrent collaborer avec les associations et les œuvres d'entraide, qui viennent récupérer les invendus directement au magasin, comme Caritas, Table Suisse, Partage et Table Couvre-Toi. Coop ajoute qu'il souhaite d'abord donner ses aliments encore comestibles mais plus commercialisables aux personnes dans le besoin.

La fondation Partage voit d'ailleurs d'un œil plutôt sceptique ces frigos urbains. «Au départ, nous avons trouvé cette idée géniale, mais nous avons vite constaté qu'il y aurait des contraintes sanitaires et d'entretien ainsi que des risques de vandalisme. Nous avons donc renoncé à cette idée», explique Marc Nobs, directeur de l'organisation.

Table Suisse trouve, elle aussi, qu'il s'agit d'une initiative superbe. Elle souhaite toutefois pour l'instant se focaliser sur son cœur de métier: soit la récolte de près de 16 tonnes d'invendus par jour dans les grandes surfaces.

Pour mieux faire connaître son projet, buena onda travaille avec d'autres associations à la réalisation d'un site internet répertoriant tous les frigos urbains de Suisse. L'organisation composée d'étudiants aimerait bien aussi installer un frigo en ville de Fribourg. L'appel est lancé.

