Le drame que personne n’oubliera

Personne n’a oublié les linceuls blancs alignés enveloppant des corps calcinés dans deux villages romands, un certain 5 octobre 1994. Ce vendredi, 25 ans après les massacres de la secte ésotérique de l’Ordre du temple solaire (OTS), nous commémorons la tragédie. Sombre retour dans ce passé trouble où 25 personnes meurent empoisonnées et carbonisées à Salvan (VS), 23 sont étouffées ou criblées de balles à Cheiry (FR) et 5 autres cadavres brûlés au Québec. Mais cela ne n’arrête pas là: un an plus tard, 16 corps calcinés sont retrouvés dans le Vercors, en France. Et en mars 1997, cinq autres personnes, brûlées elles aussi, sont découvertes au Canada.

«Quelque chose de fou!»

Aujourd’hui, nous donnons la parole aux gens de terrain qui ont constaté, communiqué et relayé ces événements qui font encore froid dans le dos. Habitant de Salvan, Dominique Fournier vivait à 500 mètres des lieux. Il est le premier pompier à être entré dans le bâtiment et à constater l’impensable: «Il y avait tous ces corps, on ne voit heureusement pas ça tous les jours.» Il insiste sur le fait que les habitants du village valaisan se sont très bien remis car personne n’était impliqué: «On croisait de temps en temps des membres, aussi l’un des gourous, au café ou aux courses. Mais ils vivaient dans ce chalet enfermés. C’était louche mais de là à imaginer le pire…»

Jean Bonnard, l’ancien correspondant en Valais d’Edipresse, ne se souvient pas d’un tel déploiement médiatique en Valais. «Il y avait quelque chose de totalement fou. Ce qui était bizarre, c’est qu’il n’y avait pas de tristesse locale car ces gens n’avaient pas de racines à Salvan. Cela rassurait presque les gens du coin. Pour la police et les journalistes, l’enquête de voisinage n’a d’ailleurs rien donné car personne ne les connaissait.»

Des journalistes de partout

À l’époque, Roger Juillerat travaille pour «Le Matin». Après avoir entendu à la radio qu’un «simple» incendie s’était produit dans une ferme isolée de Cheiry. La police parle d’un cadavre. Illico, il se rend sur les lieux. C’est une découverte bien plus macabre qui l’attend et, sûrement le sommet d’une carrière. «Je suis arrivé le 2e sur place. Les forces de l’ordre étaient tombées sur une sorte de sanctuaire où gisaient 23 personnes, dont une quinzaine portant des habits de cérémonie.» Le journaliste évoque les habitants traumatisés de ce village de 400 habitants qui ignorent qu’une secte sévit sur leurs terres. «Le soir même, ça grouille de partout. Des dizaines de journalistes posent le camp. Les Américains de CNN débarquent même en hélicoptère. Je me souviens de ces paraboles montées un peu partout pour communiquer. Il devait y avoir au moins 25 chaînes de télévision. L’époque était autre, il n’y avait pas de téléphone portable. On se battait presque pour accéder à l’unique cabine téléphonique du village. Toute cette meute de journalistes est restée au moins quinze jours sur place.»

Pour le Jurassien Arnaud Bédat, enquêteur bien connu de «L’Illustré», l’OTS est sans conteste «la grosse affaire de son petit parcours.» Et avec le recul? «Ce sont de bons souvenirs journalistiques. C’est l’histoire la plus exceptionnelle que j’ai traitée, tant sur le nombre de victimes, le côté international et la durée dans le temps. Parmi les faits divers mondiaux du siècle, le drame de l’OTS figure en haut du tableau, avec l’affaire Grégory et le Titanic.» Le journaliste met également en avant la complexité des faits.

«Il y avait tellement de fils à démêler. Tout se mélangeait: les Suisses et les Canadiens qui avaient des connexions dans les deux pays.» Il relève aussi les liens forts qui se sont tissés entre les personnes qui ont couvert l’événement: «Cette affaire a fait naître de très belles amitiés. J’ai eu la chance de partir le lendemain des drames suisses au Québec, à vingt minutes du chalet de Morin Heights. J’étais le premier journaliste étranger. Je revois encore souvent, pour un bon repas, l’agent de la sûreté du Québec qui m’a tuyauté en me fournissant les clichés des cérémonies obscures qui se déroulaient au cœur de la secte.» Un drame aussi mortifère pourrait-il encore se produire aujourd’hui? «À mon avis, ce serait plus compliqué, à cause de l’accès à l’information. Les gens se documentent par eux-mêmes. L’emprise d’une secte devient moins puissante. Mais peut-être que je me trompe…»