Le danger d'avalanche diminue mais subsiste

Les sports de neige restent dangereux au-dessus de 2000 m, en dehors des pistes sécurisées. Les conditions pour faire du hors-piste sont «très critiques», indique ce mardi l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF). Même des personnes isolées risquent de déclencher de grosses avalanches.

Des avalanches peuvent aussi être déclenchées à distance ou se déclencher spontanément. Ce dernier risque a cependant nettement baissé suite à la fin des chutes de neige.

Record à Arosa (GR)

Dans la nuit de lundi à mardi, 40 à 70 cm de neige fraîche se sont ajoutés entre les Alpes bernoises et grisonnes. Au-dessus de 2000 m, des couches de 2,5 à 3,5 mètres constituent la norme. Dans l'Oberland bernois, la région du Gothard et les Alpes glaronnaises, les couches atteignent 4 à 4,5 mètres, voire plus de 5 mètres.

Dans les montagnes de Suisse orientale et dans les Grisons, le niveau de la neige atteint plus du double de la norme saisonnière. Dans la station d'Arosa (GR), on a mesuré deux mètres de neige, ce qui n'était plus arrivé depuis une septantaine d'années.

Trains de montagne toujours bloqués

Ailleurs dans les Grisons, les Chemins de fer rhétiques (RhB) continuent de rencontrer des problèmes sur son réseau. Le trafic est de nouveau interrompu depuis mardi matin entre Klosters et Davos après la chute d'arbres, indiquent les RhB. Un service de bus est en place. La ligne avait déjà été interrompue lundi.

Les bus ont aussi pris le relais des trains entre Davos et Filisur en raison du danger d'avalanche. Il en va de même à différents endroits en Engadine. Entre le Valais et Uri, les trains de la Matterhorn Gotthard Bahn circulent à nouveau depuis mardi midi entre Niederwald (VS) et Oberwald (VS). La ligne Realp (UR) - Andermatt (UR) reste, elle, fermée. (ats/nxp)