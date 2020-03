La presse dominicale est revenue sur l'impact financier du coronavirus. Pour le seul système de santé, les experts estiment les coûts à environ 1,7 milliard de francs, rapporte la SonntagsZeitung.

Cette estimation comprend les coûts des tests, des séjours à l'hôpital ainsi que toute vaccination ultérieure potentielle. Les compagnies d'assurance-maladie supposent que le coronavirus entraînera une hausse des primes au fil des ans.

En raison de l'interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes, le secteur de l'événementiel est durement touché. Environ 80% des manifestations prévues en Suisse ont été annulées, rapporte le SonntagsBlick en se référant à une estimation de l'Association suisse des Techniciens de théâtre et de spectacle (ASTT).

«Perte de plus de 10 millions de francs»

Stefan Breitenmoser, directeur de l'association suisse des organisateurs de concerts, spectacles et festivals de musique (SMPA), estime que les membres de l'association perdent «entre 1,5 et 2 millions de francs de chiffres d'affaires par jour depuis l'interdiction du Conseil fédéral».

A Genève, rien que les pertes liées à l'annulation du salon de l'auto se chiffrent en millions. Selon le directeur de la fondation qui l'organise, cité dans le Matin Dimanche, il s'agit d'«une perte de plus de 10 millions de francs» pour la fondation, entre 100 et 150 millions pour les exposants et un manque à gagner de 200 à 250 millions pour le Grand Genève.

Du côté de Suisse Tourisme, on estime que 50% des nuitées pour les hôtes chinois durant le premier trimestre 2020 sont perdues. Pour le mois de février, cela représente 50'000 nuitées, soit environ 19 millions de francs.