Le chef du renseignement n°2 du DFAE?

L’actuel chef du Service du renseignement de la Confédération, Markus Seiler, va-t-il devenir le secrétaire général du Département fédéral des affaires étrangères dirigé désormais par Ignazio Cassis? C’est ce que semble penser ce mercredi l’Aargauer Zeitung qui mentionne plusieurs sources allant dans ce sens. Le PLR remplacerait l’actuel secrétaire général Benno Bättig.

Une information à prendre encore avec des pincettes. En effet, le principal intéressé, interrogé par le journal Nordwstschweiz, n’a pas souhaité répondre. Et à Berne, personne n’a voulu non plus commenter.

Le SRC dans ses petits souliers

Pour rappel, le SRC est mis à rude épreuve en ce moment avec le procès de l’espion présumé Daniel M. à Francfort, un homme qui aurait travaillé pour le compte de la Suisse justement. Le procès pourrait se terminer ce jeudi si Daniel M. accepte de payer 50'000 euros et explique de manière vérifiable ce qu’il a exactement fait pour le compte de la Confédération, rappelle l’Aargauer Zeitung. Des révélations qui pourraient entacher la réputation internationale de notre pays, estime le journal.

A noter que Markus Seiler connaît très bien la Berne fédérale. En effet, il a été notamment le collaborateur personnel du Conseiller fédéral Kaspar Villiger de 1999 à 2001 au Département fédéral des Finances, avant de passer au Département de la Défense, tout d’abord en tant que secrétaire général suppléant du DDPS, puis secrétaire général en janvier 2005. (nxp)