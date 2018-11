Le chef du MPC défend ses séances secrètes avec la FIFA

Droit dans ses bottes. C’est l’image qu’a souhaité donner Michael Lauber hier à Berne. Croulant sous les critiques depuis les révélations des Football Leaks, le patron du Ministère public de la Confédération (MPC) a affronté les médias «dans un souci de transparence». Mais derrière la façade, une tension certaine se dégageait du procureur général de la Confédération et de son chef de la communication, André Marty.

Et pour cause. Les deux protagonistes sont montrés du doigt depuis trois semaines pour leurs relations avec la tête de la FIFA. Pour Michael Lauber, ce sont deux rencontres avec Gianni Infantino, au printemps 2016, qui alimentent la polémique. Deux rendez-vous informels et secrets dans un hôtel de luxe avec le nouveau président de la FIFA et qui n’ont fait l’objet d’aucune notification. L’une s’est tenue à la demande de Rinaldo Arnold, premier procureur de l’office régional du Haut-Valais et ami d’enfance de Gianni Infantino.

André Marty est lui dans la tourmente après la révélation d’un mail de Rinaldo Arnold, dans lequel ce dernier demandait que le MPC publie un communiqué de presse indiquant que son ami Gianni Infantino n’était visé par aucune enquête. Le message a été envoyé quelques jours seulement après que la justice suisse a perquisitionné le siège de l’UEFA, à Nyon, avec à la clé la saisie de documents datant de l’ère où Gianni Infantino en était le secrétaire général. Ce que le responsable de la communication, selon les indications données hier, a refusé. Ces révélations font suite à l’analyse des Football Leaks, ces dizaines de millions de documents obtenus par l’hebdomadaire «Der Spiegel» qui ont été partagés avec l’European Investigative Consortium (EIC), dont Tamedia est partenaire suisse.

Depuis, les critiques ont été violentes et l’indépendance des enquêteurs suisses questionnée. Ces rencontres étaient-elles compatibles avec les 25 procédures ouvertes dans l’environnement de la FIFA depuis les arrestations à l’Hôtel Baur au Lac, en mai 2015 à Zurich? Pour Michael Lauber, il n’y a pas l’ombre d’un doute. Elles sont mêmes nécessaires «dans des affaires complexes». Ici, les discussions ont permis de «préciser la position de la FIFA en tant que plaignant». Et malgré les remous, le patron du MPC n’entend pas changer de stratégie. Pour bien souligner sa détermination, Michael Lauber a indiqué qu’il allait briguer un nouveau mandat pour la période 2020-2023.

Une contre-attaque pour prendre à revers ceux qui estimaient qu’il n’avait plus la légitimité de continuer sa mission. «Ce sera aux politiques de décider, en juin 2019.» Droit dans ses bottes, donc, Michael Lauber n’a pas affiché le moindre doute. Pas même en évoquant ses auditions par les autorités de contrôle, à savoir l’Autorité de surveillance (AS) du MPC, ainsi que les commissions et sous-commission parlementaires? «Des rendez-vous normaux au court desquels je les ai informées de ces rencontres», balaie-t-il au détour d’une phrase. Et l’enquête de l’AS-MPC à son encontre évoquée dans certains médias français? «S’il y en a une, je ne suis pas au courant.»

Ce qu’a confirmé le juge fédéral Niklaus Oberholzer à l’AFP: «Michael Lauber n’est pas sous enquête. Dans le cadre de ses activités (…), l’AS-MPC examine également les réunions du procureur général avec le président de la FIFA et fera un rapport en temps utile». Cela dit, les liens de la justice suisse avec la FIFA ont aussi secoué l’Autorité de surveillance. Lundi, un de ses membres, Cornel Borbély, a démissionné en raison de ses activités passées. Ancien président de la chambre d’instruction de la commission d’éthique de la FIFA, c’est lui qui avait instruit les dossiers des membres de la FIFA impliqués dans les affaires traitées par le MPC, comme, par exemple, ceux de l’ancien président de la FIFA Sepp Blatter et l’ancien patron de l’UEFA Michel Platini, tous deux suspendus.

À l’interne, même la démission d’Olivier Thormann, la semaine dernière, ne semble pas avoir ébranlé Michael Lauber. Pourtant le procureur chargé des Affaires économiques était un poids lourd du MPC. Il était notamment chargé des enquêtes liées à la FIFA. «Cette décision a été prise d’un commun accord», a répété le patron, sans en préciser la raison. Reste que la séparation est intervenue après la suspension du procureur fribourgeois qui a fait l’objet d’accusations pénales finalement abandonnées. À l’avenir, c’est Michael Lauber qui s’occupera des investigations touchant la fédération internationale. Reste à savoir quand celles-ci vont aboutir. «Nous avons l’espoir que les premières seront terminées en 2019», a indiqué André Marty. Sans préciser lesquelles, ni si elles déboucheront sur des renvois devant les tribunaux ou des classements. (TDG)