Le chat reste l'animal de compagnie préféré

Au total, plus d'un million d'animaux ont été enregistrés l'année dernière en Suisse, notamment des chiens et des chats.

La banque de données nationale pour l'identification des chiens et de leur détenteur (AMICUS) comptait plus de 551'000 inscriptions fin 2017, soit 18'800 de plus qu'une année auparavant. Comme chaque chien vivant doit y être enregistré, le chiffre est sans doute proche de la réalité.

La situation est différente pour les chats, dont l'inscription n'est pas obligatoire. Sur un total estimé de 1,6 million de chats en Suisse, moins de 495'000 figuraient dans la banque de données pour animaux de compagnie Anis en 2017. Amicus et Anis sont gérés par Identitas AG, une entreprise proche de la Confédération qui contrôle également le bétail.

Furets et coatis

En Suisse, un quart des chiens sont des bâtards. Le chihuahua, qui a remplacé le labrador comme chien de race le plus populaire en 2017, a accru son avance. On compte 26'400 petits chiens de poche, soit 1200 de plus que le deuxième de la liste, le fameux retriever sable, chocolat ou noir. Yorkshire et Jack Russel Terrier suivent, avec respectivement 19'400 et 17'700 individus.

Côté chats, les minous domestiques européens ont la préférence. Plus de la moitié des jeunes enregistrés sont de cette espèce. Le chat européen à poil court est également très commun avec 121'000 animaux. Les races les plus prisées sont le Main Coon (16'700) et le British Shorthair (13'100).

Outre les chiens et les chats, 8400 autres animaux ont été répertoriés chez Identitas. Parmi eux, 3000 chevaux, poneys et ânes, 1100 furets, et de 500 à 600 tortues, perroquets et camélidés. Parmi les animaux de compagnie les plus exotiques figurent sept chameaux, six iguanes, trois coatis, deux lions et des girafes, ainsi qu'un alligator. (ats/nxp)