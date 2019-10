Le cadeau gênant du Qatar à l'ancien numéro 2 de la FIFA

L'enquête suisse va-t-elle être annulée?

Cela fait deux ans et demi que les procureurs du Ministère public de la Confédération enquêtent sur les liens entre l'ancien secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke et le qatarien Nasser al-Khelaïfi. Mais cette procédure est aujourd’hui menacée. Les avocats de Jérôme Valcke, Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, ont en effet demandé son annulation pure et simple. Leur requête est pendante devant le Tribunal pénal fédéral.



Selon les avocats, l’enquête doit être annulée parce que le procureur qui supervisait les enquêtes concernant la FIFA, Markus Nyffenegger, aurait fait preuve de partialité. Le 17 juin dernier, il a été récusé pour avoir fait partie d’un système informel d’échange d’informations entre le Ministère public de la Confédération et la FIFA.



Après le renvoi de son secrétaire général Jérôme Valcke en 2016, l’organisation a porté plainte contre lui pour diverses malversations. En tant que plaignante, «elle bénéficiait de faveurs secrètes», estime Patrick Hunziker. Le supérieur de Markus Nyffenegger au MPC, Olivier Thormann, et le juriste en chef de l’organisation se sont ainsi entendus sur la meilleure façon de perquisitionner le bureau de Jérôme Valcke.



Des procédés inacceptables, selon l’avocat, qui doit selon lui conduire à «l’annulation et la répétition» de tous les actes de l’enquête. Mais selon le MPC, «le procureur en charge de cette procédure n’est pas concerné par la récusation, et le procureur concerné par la récusation n’a jamais été en charge de cette procédure».



L’avocat de Nasser al-Khelaïfi, Grégoire Mangeat, estime quant à lui que «le classement de la procédure contre notre client demeure, deux ans après sa première audition, l’hypothèse la plus raisonnable », a-t-il déclaré au Monde. Pour l’instant, l’enquête se poursuit et devrait même s’accélérer ces prochaines semaines avec de nouvelles auditions.