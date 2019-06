Le boom du vaccin antitiques met à mal sa distribution

Le vaccin ne protège pas contre tout!

En Suisse, la méningo-encéphalite (FSME) doit être déclarée depuis 1998. Cette maladie est en expansion, avec des variations selon les années. Un nombre record de cas ont été enregistrés l’an dernier (377). Cela serait notamment lié aux conditions climatiques. Cette année, douze cas ont été signalés jusqu’à fin avril. Ce chiffre, conforme aux moyennes pluriannuelles, doit être pris avec des pincettes, notamment parce que les tiques sont surtout actives de mars à novembre.



Les tiques transmettent aussi la borréliose ou maladie de Lyme, qui peut conduire à une plaque rouge migrante, mais aussi avoir des conséquences plus graves. Là, il n’y a pas de vaccin mais un traitement antibiotique est possible. Pour éviter les piqûres, il est recommandé de porter des pantalons longs et des chaussures fermées lors de ses promenades, y compris dans les cantons de Genève et du Tessin. Les habits clairs permettent aussi de mieux repérer les tiques. Si vous en découvrez une, il faut la retirer au plus vite, la transmission des borrélies étant possible 16 heures après sa fixation. Il faut désinfecter l’endroit de la piqûre, noter la date et consulter un médecin si des symptômes apparaissent (fièvre, maux de tête, rougeur, douleurs articulaires).



«L’encéphalite est plus facile à diagnostiquer, précise Reto Lienhard, microbiologiste à la fondation ADMED, à La Chaux-de-Fonds (le laboratoire Borrelia du Centre national de référence pour les maladies transmises par les tiques). Dans le cas du diagnostic de la borréliose, la prise de sang est positive chez 15% de la population non malade. Mais cela signifie uniquement que ces gens ont été en contact avec la bactérie. Un examen clinique et microbiologique permet de confirmer la maladie et les médecins doivent donc être bien formés.» Pourra-t-on un jour se vacciner contre la maladie de Lyme? «Il y a chez les bovins un vaccin qui permet de lutter contre les piqûres de tiques en général. Sa transposition sur l’être humain intéresse des groupes de recherche. Mais c’est de la musique d’avenir…»