Le bloc 1 de la centrale de Beznau redémarre

Le bloc 1 de la centrale nucléaire de Beznau, à Döttingen (AG), va reprendre du service. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a donné dimanche son feu vert au terme de la révision annuelle du réacteur.

Les travaux de maintenance et autres contrôles ont duré cinq semaines, indique l'exploitant Axpo dans un communiqué. Dans le cadre de cette révision débutée le 3 mai, 20 des 121 éléments combustibles devaient être changés, avait-il détaillé un mois plus tôt. Les 450 collaborateurs de la centrale et des centaines d'employés externes suisses et étrangers ont participé à ces travaux.

Parallèlement, le couvercle de l'enceinte de confinement du bloc 2 de la centrale devait être remplacé. Des dommages dus à la corrosion y ont été constatés. Les travaux dureront plusieurs mois. Le couvercle du bloc 1 avait lui déjà été changé.

Sur les 400 jours précédant sa fermeture, le bloc 1 a produit plus de 3,4 milliards de kilowattheures d'électricité. Cela correspond à la consommation annuelle d'électricité de 700'000 ménages. Beznau 1 est en service depuis 1969, ce qui en fait le plus ancien réacteur commercial au monde. Il était resté hors service trois ans entre 2015 et 2018. (ats/nxp)