Le Valais pourrait accueillir une autoroute solaire

Le Valais pourrait accueillir un projet pilote de couverture d'autoroute avec des panneaux solaires.

Servipier a estimé que la convention signée fin août avec l'OFROU allait «considérablement accélérer les négociations avec les investisseurs», a écrit mardi le groupe basé à Baar (ZG) dans un communiqué. Il a ajouté qu'il allait désormais demander un permis de construire auprès des autorités valaisannes.

La convention signée avec l'OFROU garantit notamment la sécurité routière et règle les questions d'usage des parcelles concernées, a précisé Servipier.

Le projet, s'il se concrétise, doit permettre la création d'une autoroute solaire sur un tronçon de 1,6 km, représentant plus de 70'000 m2. Les travaux pourraient commencer au cours de l'automne 2019 et s'achever huit mois plus tard.

«Ce projet est réalisé sur une base purement privée sous le pilotage de Servipier et aucun argent public n'est investi», a affirmé le groupe zougois.

En cas de succès de ce projet pilote, Servipier prévoit la création d'autres installations solaires au-dessus d'autoroutes, «d'abord en Suisse, puis dans le monde», a-t-il relevé. (ats/nxp)