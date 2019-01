Le Val d'Anniviers célèbre la Fête des Rois

Instaurée en 1959 à Chandolin, la fête des Rois est perpétuée depuis soixante ans pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. La légende veut qu’à l’époque de la naissance du Christ, les Rois Mages se soient arrêtés dans le village de Chandolin et auraient offert la galette aux habitants. En guise de remerciement, les autochtones auraient offert à Melchior, Gaspard et Balthazar ce qu’ils avaient de plus précieux, du pain de seigle.

Au total pour ce dimanche ce sont 600 petits pains et 60 couronnes qui ont été confectionnés pour être distribués au public. Les Rois Mages se sont vu remettre leurs nouveaux costumes confectionnés par les élèves de deuxième année de l’école de couture de Sierre, les anciens dataient de 1979. (ats/nxp)