Le Tessin sur le qui-vive face à la montée des eaux

Des pluies persistantes ont fait monter le niveau du lac de Lugano, au Tessin. Un pont a également dû être fermé près de Luino, dans le nord de l'Italie, en raison des débits d'eau plus importants de la rivière Tresa.

Depuis vendredi, le niveau du lac de Lugano a augmenté de 25 centimètres, ce qui correspond à un degré de danger 3, indique à Keystone-ATS Andrea Salvetti, directeur adjoint de l'Office des cours d'eau du canton du Tessin. Ce niveau signifie un risque considérable d'inondation.

Le niveau des eaux pourrait encore monter de deux à quatre centimètres dimanche. La situation devrait ensuite se stabiliser, estime Andrea Salvetti. «Nous partons du principe que le niveau du lac de Lugano va lentement baisser ces prochains jours».

Pont fermé

La rivière Tresa, qui coule entre le lac Majeur et le lac de Lugano et sépare la Suisse de l'Italie, a par ailleurs un débit beaucoup plus fort qu'à l'accoutumée. Dimanche matin, le cours d'eau était classé à un degré de danger 4 (fort risque d'inondation).

Selon le portail en ligne italien Varesenews, un pont a été fermé entre Luino et Germignaga, en Italie. Le niveau de la Tresa est monté de quelques centimètres, mais n'a pas encore touché la partie inférieure du pont.

Dans les vallées de montagne du Tessin, le danger d'avalanche est également marqué (degré 4), en raison des fortes chutes de neige de ces derniers jours. Selon MeteoSuisse, entre 20 et 120 centimètres d'or blanc sont tombés entre vendredi et dimanche matin sur le versant sud des Alpes. (ats/nxp)