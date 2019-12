Le Rhône s'offre au public via internet

Le Rhône est au centre d'une plateforme en ligne bilingue. Destinée aux chercheurs mais aussi au grand public, elle a été inaugurée ce vendredi à Sion.

Colonne vertébrale du Valais, le Rhône a aujourd'hui son site internet. La plateforme, en français et en allemand, doit permettre à tous d'accéder à l'ensemble des connaissances actuelles disponibles sur le fleuve alpin en amont du lac Léman, a indiqué l'archiviste cantonal Alain Dubois lors d'un point de presse organisé à Sion.

Qu'il soit chercheur, professionnel ou simplement intéressé, l'internaute y trouve de multiples sources et références, cartes interactives, inventaires et autres expositions virtuelles consacrées au Rhône. La plateforme «concentre les compétences professionnelles et méthodologiques de tous les spécialistes du sujet» et devient «un espace de formation, d'information et de connaissances du Rhône».

Dès la fin du XIIIe siècle

La plateforme vit aussi physiquement à l'intérieur du pôle culturel Les Arsenaux à Sion, via une bibliothèque de référence et des archives sur le Rhône. Les plus anciens documents datent de la fin du XIIIe siècle et l'ensemble des archives sur le sujet représentent environ trente mètres linéaires, précise Alain Dubois.

Il est par exemple possible de consulter les archives de la première et de la deuxième correction du Rhône. À l'heure de la troisième correction, tous ces documents et références consultables contribuent à la (ré)appropriation du fleuve par les diverses générations.

Fruit d'une collaboration

La plateforme Rhône est le fruit d'une collaboration. Elle regroupe trois institutions cantonales réunies dans les Vallesiana (Archives de l'État du Valais, Médiathèque Valais et Musées cantonaux) et plusieurs organismes spécialisés dont l'association Mémoires du Rhône et l'Institut de géographique et durabilité de l'Université de Lausanne. (ats/nxp)