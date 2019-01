Le Réseau laïque romand ambitionne de peser sur les élections fédérales

La laïcité, qui enflamme le débat dans le canton de Genève en ce moment, doit aussi devenir un thème sur la scène suisse. C’est du moins l’ambition du Réseau laïque romand (RLR). Après avoir publié un manifeste en 2016, il veut s’affirmer sur la scène fédérale en cette année d’élections. «Nous aimerions qu’il puisse y avoir une place dans le débat politique pour parler de la laïcité, même si ce n’est pas l’enjeu politique numéro un», détaille Mohamed Hamdaoui, député au Grand Conseil bernois (PS). «Nous souhaitons peser sur les débats relatifs aux questions religieuses dans notre société multiculturelle et dénoncer la prétention de certains religieux de politiser leur religion», ajoute la Vaudoise Nadine Richon, une des membres fondatrices du RLR, qui pour sa part n’est pas engagée en politique. «Je vote socialiste depuis plus de trente ans mais, sur ces questions-là, je suis un peu déçue», explique-t-elle.

Initiative fédérale visant à interdire la burqa, travaux de la Constituante en Valais, financement des lieux de culte, port du voile à l’école, etc.: le RLR compte peser sur tous ces sujets avec une approche qu’il décrit comme progressiste, ouverte et féministe. «La laïcité est trop souvent devenue un paravent pour l’extrême droite. Nous voulons une laïcité inclusive, multiculturelle, qui permet à toutes les communautés religieuses de s’exprimer mais dans un cadre défini», affirme Mohamed Hamdaoui.

C’est ainsi que le RLR, au nom des mêmes valeurs, prend position en faveur de l’initiative fédérale visant à interdire la burqa, lancée par le comité d’Egerkingen, proche de l’UDC, tout comme il défend le mariage pour tous les couples.

«Le Réseau laïque romand va soutenir publiquement l’initiative lancée par le comité d’Egerkingen, mais sans animosité envers les cultures de l’islam. Il m’est arrivé sur Facebook d’être désagréablement confrontée à quelques commentaires islamistes peu respectueux et je dénonce la double impasse islamophobe et islamiste, explique Nadine Richon. C’est une posture exigeante et c’est pour cela que je trouverais décevant qu’un parti comme le PS, et ses grandes figures féministes, ne soutiennent finalement pas l’interdiction de la burqa.»

C’est donc aussi pour pousser les partis, qu’il juge parfois timorés, à se positionner plus clairement sur les liens entre l’État et le religieux, que le RLR sort du bois. «Un des buts de notre démarche est aussi d’inciter des gens de gauche et du centre gauche à s’exprimer sur la laïcité et à briser un certain tabou», affirme Mohamed Hamdaoui. Le RLR cherche encore le moyen de gagner en visibilité. Le député bernois imagine la possibilité de «labelliser» les candidats aux élections fédérales en leur adressant un questionnaire afin, dans un premier temps, d’identifier les politiciens sensibles à leur approche. (TDG)