Le Parlement se réveille pour sauver la presse

La mort de «L’Hebdo», du «Matin» ou encore du «Giornale del Popolo» ne laisse pas les parlementaires fédéraux indifférents. De nouvelles idées germent à Berne pour voler au secours de la presse écrite, dont une offensive éclair qui porte la patte conjointe de Géraldine Savary (PS/VD), de Stefan Engler (PDC/GR) et de Karl Vogler (PDC/OW). Ils ont déposé chacun une initiative parlementaire en décembre. Leur but commun: élargir l’aide indirecte à la presse. La somme qui soutient la distribution des journaux et périodiques en Suisse se monte aujourd’hui à 50 millions de francs par an – 30 millions pour la presse régionale et locale et 20 millions pour la presse associative. Elle était encore de 100 millions il y a dix ans. «La diversité de la presse est en danger. Il faut réagir avant que les journaux n’aient disparu, notamment en Suisse romande, dans la Suisse italienne et les vallées de langue romanche», affirme Stefan Engler.

Un retour aux fondamentaux

Mais investir dans la distribution du journal par le facteur, est-ce bien utile à l’heure de la numérisation? Fille d’imprimeur, Géraldine Savary se dit très attachée au papier. Elle plaide pour un retour aux fondamentaux: «On ne trouve pas le même lectorat sur internet ou sur les médias imprimés. Or, aujourd’hui, les éditeurs sont devant l’équation insoluble d’investir dans le digital tout en gardant leur modèle d’affaire traditionnel, avec, pour la distribution, des tarifs postaux qui augmentent.» Stefan Engler appuie: «L’argent qui ne doit pas être dépensé pour la livraison de journaux peut être réinvesti dans la transition numérique ou pour améliorer les conditions de travail de journalistes.»

Surtout, les élus savent que c’est la seule manière d’aider la presse qui fasse consensus au sein des propriétaires de journaux. Médias Suisses, la faîtière des éditeurs romands (ndlr: dont Tamedia, éditeur de votre journal fait partie), est ravie. «Ce sont des initiatives qui concrétisent au niveau politique le souhait des éditeurs d’élargir le modèle d’aide à la presse à différents niveaux», confirme la secrétaire générale Christine Gabella.

Davantage de bénéficiaires

Car les éditeurs ne souhaitent pas uniquement voir l’aide indirecte passer de 30 à 120 millions de francs par an. Ils aimeraient aussi accroître le nombre des bénéficiaires – aujourd’hui, seuls les titres tirés à moins de 40 000 exemplaires bénéficient du soutien – et faire entrer la distribution matinale des journaux par La Poste dans le champ d’application de cette aide indirecte.

Mais comment financer cette proposition? Tant Géraldine Savary que Karl Vogler sont prêts à briser un tabou. La redevance est plafonnée dès cette année à 1,2 milliard de francs pour la SSR. Les radios et télévisions régionales qui en bénéficient toucheront 81 millions de francs. L’Agence télégraphique suisse (ATS) recevra 2 millions. Mais la taxe radio-TV qui s’applique désormais à tous les ménages rapportera plus. Les élus proposent d’utiliser une partie de ce surplus. «Le financement de l’aide indirecte à la presse par la Confédération est fragile. Si on l’augmente, il faudrait prendre de l’argent dans le budget du Département compétent (DETEC). Avec le modèle que je propose, personne n’est perdant, affirme Géraldine Savary. La SSR aura 1,2 milliard. Et avec le surplus, on peut aider la presse écrite.»

Stefan Engler propose pour sa part de financer la hausse de l’aide indirecte à la presse par le budget ordinaire. «Lors du traitement de nos initiatives parlementaires, cela donnera une chance d’évaluer les deux modèles.» La SSR soutient le principe d’une aide indirecte à la presse. Mais «il est important que ce soutien indirect ne se fasse pas au détriment des moyens attribués à la SSR pour réaliser son mandat de service public. D’autant plus que la SSR est engagée dans un plan d’économie important, tout en maintenant ses prestations», réagit Sibylle Tornay, porte-parole de l’entreprise.

Les élus à la manœuvre ont rencontré du succès avec leurs idées. Des parlementaires du PS, du PDC et du PLR ont signé leur initiative parlementaire. Cela suppose déjà un large appui au moment des débats. «Les besoins sont urgents. Nos propositions peuvent se concrétiser en moins de deux ans, estime Géraldine Savary. On est ainsi quitte d’attendre une modification de la Constitution ou une nouvelle loi (lire encadré).» C’est aussi pour la socialiste, qui ne se représente pas fin 2019, une manière de boucler la boucle de sa carrière fédérale. Elle a débuté en intervenant sur l’aide indirecte à la presse à une époque, rappelle-t-elle, où «on se battait pour qu’elle ne passe pas en dessous de 80 millions.» (TDG)