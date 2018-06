Le Parlement se repenchera sur le congé paternité

Réactions contrastées

Pour l’association «Le congé paternité maintenant!», ce rejet signifie que le Conseil fédéral s'en fiche des besoins des jeunes familles. L’argument des coûts n’est qu’un prétexte, estime-t-elle. Car l’initiative, et d’autant plus un contre-projet, n’engendrent que des coûts très limités. «C’est visiblement par position idéologique que le Conseil fédéral estime qu’un congé paternité n’a pas lieu d’être. Il fait ainsi passer l’idéologie avant les besoins des jeunes familles et méconnaît totalement les réalités d’aujourd’hui et c’est honteux.»



Les Verts regrettent aussi ce rejet du Conseil fédéral recommande de refuser l’initiative. Malheureusement, «cette décision ne surprend guère», écrivent-ils: il y a quelques jours, il a décidé de cesser le programme d’aide à la «création de places d’accueil pour enfants». Aujourd’hui, il récidive: pour lui, concilier les vies professionnelle et familiale n’a aucune priorité, estiment-ils.« Sa vision passéiste de la famille n’a rien à voir avec une Suisse progressiste», ajoute Aline Trede, vice-présidente du groupe parlementaire.



L'Union suisse des arts et métiers, l'usam, salue elle la décision du Conseil fédéral.« Sur le

plan financier, l'État social a atteint depuis longtemps les limites du supportable», écrit-elle. L'économie et la population active non seulement ne sont plus disposées à assumer des contributions et des déductions salariales toujours plus élevées, mais elles ne sont souvent pas en mesure de

le faire. Il importe de ne pas imposer de nouvelles prescriptions légales, assure-t-elle.