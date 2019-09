Le PS espère torpiller la majorité de droite

Carte blanche à Christian Levrat

Pour toutes et tous, sans privilèges

«Le PS s’engage pour le bien-être du plus grand nombre. Mais depuis quatre ans, la majorité de droite au parlement bloque tout progrès social ou écologique. Le 20 octobre, vous avez la possibilité d’envoyer à Berne des femmes et des hommes qui ne s’engagent pas seulement pour quelques privilégié·e·s, mais pour plus de justice et de solidarité! Concrètement, nous nous engageons à garantir le droit à la formation et à l’emploi pour toutes les personnes vivant en Suisse. Aucun ménage ne devrait débourser plus de 10% de son revenu en primes d’assurance maladie. Nous avons besoin de structures d’accueil extrafamilial pour tous les enfants, de la reconnaissance du travail du care (ndlr: la prise en charge de proches) et de l’égalité salariale, enfin. Nous luttons contre le réchauffement climatique: les investissements doivent privilégier les énergies renouvelables et se détourner des énergies fossiles. Travail, santé, égalité et environnement: nous préparons notre pays pour l’avenir avec des projets concrets.»

Christian Levrat, président du Parti socialiste suisse