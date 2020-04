Le PLR romand met la pression pour une réouverture complète des crèches

Bien que le Conseil fédéral n’ait jamais ordonné la fermeture des crèches, de nombreux Cantons ont pris des mesures plus sévères. Dans les cantons romands, les crèches ont accueilli au cours de ces dernières semaines uniquement les enfants dont les parents exercent des professions indispensables, à l’instar du personnel soignant.

C’était le cas jusqu’à aujourd’hui. Le 27 avril, les directives sont devenues plus floues et chaque structure s’adapte en fonction de son interprétation. Certaines permettent aux enfants dont les parents font partie des métiers qui recommencent leur activité - coiffeurs, esthéticiennes, physiothérapeutes…- de retourner en crèche. D’autres sont ouvertes à tous, en fonction de la demande. Pour tous cependant, des conditions d’hygiène strictes sont imposées et les groupes d’enfants ne doivent pas dépasser le nombre de cinq.

Face à ces disparités, les sections cantonales romandes du PLR, ainsi que les parlementaires libéraux-radicaux romands, mettent la pression pour une réouverture généralisée et immédiate des crèches, sans distinction de métiers. «Cela devient aussi indispensable que l’électricité! martèle le conseiller national valaisan Philippe Nantermod, par ailleurs jeune papa. Si l’on veut que les gens recommencent à travailler, c’est une condition sine qua non.»

La disparité des conditions d’admission actuelles des crèches provoque un flou qui plonge les parents dans l’incertitude, estime le PLR. «Qu’on arrête de me dire qu’il n’y a pas de demande, poursuit-il. Je suis très sceptique là-dessus. Nous sommes obligés de remplir des formulaires pour une place que l’on possédait déjà, certains parents sont mis en attente et contraints chaque jour de gratter à la porte des crèches… Ce n’est pas possible.» Et pas question d’attendre le 11 mai: «On ne peut pas imposer à des tout-petits, qui sont restés pendant presque deux mois à la maison, de repasser subitement à quatre jours par semaine non-stop dans une crèche, souligne le jeune père. C’est trop brutal. Il faut pouvoir recommencer une phase d’adaptation dès aujourd’hui, afin que chacun puisse retourner travailler sereinement le 11 mai.»

«Peu de risques»

«La garde des enfants est un paramètre primordial pour permettre aux parents qui le peuvent de travailler et d’ainsi garantir une reprise progressive des activités économiques, tout en respectant les prescriptions de l’OFSP», peut-on lire dans le communiqué. La crèche, c’est aussi le royaume des nez qui coulent, des bisous baveux et surtout des contacts rapprochés. Difficile de tenir les recommandations de distanciation de l’OFSP. N’est-ce pas là un risque? «On sait à présent que les enfants ne sont que très peu vecteurs du virus, et les éducateurs a priori ne font pas partie des catégories à risque», répond l’élu. Mais à l’arrivée, si l’enfant se désole de quitter ses parents, l’éducateur sera bien obligé de se rapprocher pour le prendre dans ses bras, non? «Il faut quand même rester plus de quinze minutes à proximité avant que cela ne devienne problématique», réplique Philippe Nantermod.

Le PLR romand rappelle ainsi que la Commission des finances du Conseil national vient de valider un crédit supplémentaire de 100 millions de francs pour soutenir les institutions proposant un accueil extrafamilial pour enfant.

