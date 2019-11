Le PDC valaisan maintient ses deux sièges au Conseil des Etats. Marianne Maret devient la première sénatrice du canton.

La candidate PDC Marianne Maret sera la première valaisanne à siéger au Conseil des Etats. A l'issue du second tour qui se tient aujourd'hui en Valais, le Parti démocrate-chrétien a réussi à conserver son ticket à la chambre haute du Parlement fédéral. La présence d'une femme met fin à un règne masculin sans partage. Depuis 1948 en effet, la députation valaisanne au Conseil des Etats était constituée de deux hommes. "J'ai gagné dans le Haut, a commenté Marianne Maret sur Canal 9, mais le Valais est un seul canton. Je suis très touchée par ces résultats et je remercie les Valaisannes et les Valaisans qui m'ont fait confiance". Pour sa part le socialiste Mathias Reynard avouait des sentiments partagés entre la déception et l'euphorie. "Déception bien sûr d'avoir échoué à quelques centaines de voix près, mais très heureux de voir le soutien incroyable du Valais romand. C'est historique, jamais un candidat non PDC n'a obtenu un tel score ici, encore plus haut au second tour qu'au premier".

Le sortant Beat Rieder a récolté 52 355 voix et sa colistière Marianne Maret en a engrangé 48 402. La participation a atteint 50,43%, en baisse par rapport au premier tour (55,01%). Le socialiste Mathias Reynard obtient quant à lui 47 032 voix. Le challenger de la gauche a perdu son pari pour 1370 voix seulement. Sa colistière la Verte Brigitte Wolf (31 411), fait, comme au premier tour, un score très honorable. L'UDC Cyrille Fauchère ferme la marche avec 14 227 voix.

TP et IR avec l'ats