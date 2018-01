Le Musée des transports supprime le billet famille

Le Musée suisse des transports, à Lucerne, a modifié ses prix d'entrée au 1er janvier. Le but est de simplifier le système. Le billet pour les familles disparaît. L'institution dit ainsi s'adapter à l'évolution des structures, notamment aux familles recomposées.

Jusqu'ici, le billet famille coûtait 65 francs pour deux adultes accompagnés de leurs propres enfants. Avec ce tarif, il fallait parfois lutter contre les abus, a expliqué mardi André Küttel, responsable du marketing et de la vente, interrogé par l'ats. D'autre part, la définition de la notion de famille ralentissait la vente des billets et provoquait des files d'attente.

Discrimination des familles monoparentales

Depuis que le billet famille a été introduit il y a 15 ans, le nombre de familles recomposées et «arc-en-ciel» s'est accru. Les structures familiales actuelles compliquent aussi la vente de billets en ligne. Et la suppression du billet famille permet aussi de mettre un terme à la discrimination des familles monoparentales. Mais «pour la famille classique, le tarif augmente», admet M. Küttel.

Car désormais, un prix d'entrée fixe vaut pour chaque personne dans les catégories adultes, étudiant ou apprentis, enfants de moins de 16 ans et de moins de 6 ans. Les prix diminuent pour les enfants et pour les étudiants, ce qui aura un effet pour les visites de classes. Les prix seront également unifiés pour les attractions spécifiques.

Nouvelle carte journalière

En outre, une nouvelle carte journalière permet désormais d'accéder à toutes les unités de l'institution - soit, outre le Musée des transports lui-même, le Planétarium, le Cinéthéâtre, le Swiss Chocolate Adventure et le Media World.

La nouvelle structure des prix permet de servir les visiteurs plus rapidement. La vente en ligne est aussi simplifiée et renforcée. Et pour les voyagistes étrangers, l'offre plus transparente facilite aussi les choses, estime le musée.

Dans le paysage muséal suisse, les réductions pour les familles restent néanmoins répandues. Les zoos de Bâle et de Zurich offrent ainsi des billets familiaux pour les parents, respectivement les concubins, et leurs enfants. Les parents avec enfants bénéficient aussi de rabais au Musée olympique à Lausanne, au Jardin des Glaciers à Lucerne, au Musée suisse en plein air de Ballenberg (BE), au Château de Chillon ou au Technorama à Winterthour (ZH). (ats/nxp)