Le Mall of Switzerland d'Ebikon évacué

Le le Mall of Switzerland d'Ebikon (LU) a reçu des menaces peu avant midi, indique à l'ats Kurt Graf, porte-parole de la police lucernoise, confirmant des informations de plusieurs médias. L'évacuation s'est déroulée dans le calme. Présente sur place, la police n'a pas précisé la nature des menaces.

Le Mall of Switzerland a été inauguré en novembre dernier. Il compte 140 magasins ainsi que des cinémas et des lieux pour des expositions ou des défilés de mode. En Suisse, seul le centre commercial Shopping Tivoli de Spreitenbach (AG) est plus grand. (ats/nxp)