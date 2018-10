Le Lausanne Marathon perturbera la circulation

Plusieurs restrictions de circulation et de parcage sont annoncées dans le cadre du Lausanne Marathon, qui aura lieu le dimanche 28 octobre. Les quais d’Ouchy et de Belgique seront inaccessibles du 24 au 30 octobre vers 17 h 30.

Le jour de la course, le trafic sera fermé en matinée sur les avenues de Cour, de l’Élysée et du Denantou. Il sera également perturbé sur les avenues d’Ouchy, de F.-C.-de-La-Harpe et des Bains. Diverses zones seront interdites au parcage, les 24, 27 et 28 octobre. La police recommande d’emprunter les transports publics dans le sud de la ville le week-end du marathon. (TDG)