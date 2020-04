Le Jura complique la sortie du nucléaire en disant non à la géothermie profonde

Le Jura ne veut plus de géothermie profonde sur son sol. Le forage de Haute-Sorne, commune située à l’ouest de Delémont, ne verra sans doute jamais le jour. «Nous nous sommes beaucoup questionnés, à la suite des séismes survenus dernièrement en Corée et en Alsace, explique David Eray, ministre de l’Environnement. L’Exécutif n’est plus convaincu par ce projet et ne le défend plus comme cela a été le cas par le passé.»

Formellement, le Canton ouvre une procédure pouvant mener à révoquer l’arrêté à la base du plan spécial. Les autorités précisent que cette phase «risque d’être longue et compliquée.» Chère aussi, puisque les indemnités réclamées par les promoteurs pourraient atteindre plusieurs dizaines de millions de francs, toutes les conditions n’étant pas remplies pour stopper les travaux.

Pas de soutien populaire

Si la décision du Canton était prise depuis un moment déjà, les autorités avaient décidé d’attendre la fin de la crise du coronavirus pour communiquer. C’était compter sans un article du «Matin Dimanche», qui dévoilait ce week-end le dernier rapport commandé par le Canton au Service sismologique suisse. Bien que les conclusions des experts démontraient que le projet pouvait continuer, le Canton a préféré tirer la prise. «Les vives réactions d’une partie de la population et du parlement», qui ne veulent plus entendre parler de ce dossier ne lui donnent pas d’autre choix, estime le gouvernement jurassien.

Cette décision fait réagir jusqu’à Berne. Notamment à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Le projet jurassien était en effet le dossier le plus avancé au niveau national. L’automne dernier, 64 millions de francs lui étaient promis comme contribution à la recherche de ressources géothermiques. Un projet «exemplaire à tout point de vue», pour reprendre les mots de Marianne Zünd, porte-parole. Et qui devait démontrer la faisabilité technique des systèmes géothermiques en Suisse afin de permettre l’utilisation de cette technologie dans d’autres parties du pays. Avec comme objectif, à terme, d’utiliser ce potentiel dans la Stratégie énergétique 2050 qui veut se passer du nucléaire. «On imagine que la géothermie profonde pourrait, à l’horizon 2050, remplacer une petite centrale, de type Mühleberg, détaille Marianne Zünd. À plus long terme, ce pourrait être beaucoup plus.»

L’idée est de creuser à grande profondeur, d’injecter de l’eau qui se réchauffe au contact de la roche et de récupérer la vapeur à très haute température pour produire de l’électricité avec une turbine à vapeur. Une technologie d’avenir. «Même si les coûts et la faisabilité de cette production sont encore difficiles à évaluer, les perspectives offertes par cette source d’énergie propre, inépuisable et permanente sont séduisantes», peut-on lire sur le site de l’OFEN.

«La technologie est intéressante, mais je me demande de plus en plus si elle est adaptée à la Suisse», réagit pour sa part Damian Müller (PLR/LU). Le conseiller aux États rappelle en effet que le Jura n’est pas le premier à stopper un tel projet. «Cela a été également le cas à Bâle et à Saint-Gall. En Suisse, pays de la démocratie directe, il est difficile d’aller de l’avant si les populations locales n’en veulent pas.» Son collègue du National, Jacques Bourgeois (PLR/FR), refuse de se laisser abattre. «La géothermie reste une solution intéressante. Nous avons même renforcé la recherche à ce sujet dans la loi sur le CO2. C’est un échec, il y en aura peut-être d’autres. Et il faudra les surmonter, c’est comme cela qu’on avance.»

Une option de moins

Pour Roger Nordmann (PS/VD), la décision des Jurassiens «n’est pas une bonne nouvelle», car elle réduit les options pour remplacer le nucléaire dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050. «Ce choix est d’autant plus regrettable que le projet jurassien était très bien conçu.» Et de comparer la fronde populaire à celle qui surgit à chaque parc éolien. «On ne veut pas de projet sous la terre, on ne veut pas de projet dans les airs. Heureusement qu’il reste le solaire et qu’il a un énorme potentiel», ajoute celui qui préside aussi l’association Swissolar.

Roger Nordmann rappelle aussi que de toutes les pistes pour remplacer le nucléaire, la géothermie profonde est «la plus hypothétique». Et si cette technologie suscite des résistances, les forages – moins profonds – qui visent à produire de la chaleur sont bien acceptés. «Toute cette chaleur qu’on utilise permet de se passer de l’électrique pour chauffer l’eau.» La géothermie entre donc déjà dans le mix des énergies renouvelables qui assureront la sortie du nucléaire.