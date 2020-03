Le DFAE rapatrie des touristes d'Amérique latine

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) va organiser le retour de touristes suisses bloqués en Amérique latine. Deux vols charters de la compagnie aérienne Edelweiss sont prévus pour les mardi 24 et mercredi 25 mars.

Près de 630 personnes bloquées au Pérou et en Colombie devraient ainsi être ramenées en Suisse. Le DFAE va en outre créer la capacité de retour pour une centaine de touristes suisses bloqués au Costa Rica à partir du lundi 23 mars.

Le DFAE rappelle que la responsabilité personnelle de chacun est fixée par la loi mais dans certains cas, en raison de l'évolution de la situation locale et des déplacements, il n'est plus possible d'organiser le voyage de retour de manière indépendante.

«J'ai par conséquent chargé notre Centre de gestion des crises (KMZ) de prendre en charge l'organisation des voyages de retour», a expliqué le chef du DFAE, le conseiller fédéral Ignazio Cassis.