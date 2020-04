Le Conseil fédéral veut sortir de la crise dès la fin du mois

C’est la stratégie de la carotte et du bâton qu’a maniée le Conseil fédéral mercredi. Il a décidé de prolonger toutes les mesures prises pour lutter contre le coronavirus jusqu’au 26 avril, au vu de l’évolution de la pandémie et des recommandations des scientifiques. Avec une récompense mentale: il promet une sortie progressive de crise dès la fin du mois. «Nous ne sommes pas encore au but. Mais l’incertitude est pesante. La population a besoin d’une perspective. Le Conseil fédéral en est conscient», estime la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, qui remercie «de tout cœur» la population pour «sa solidarité».

La sortie du tunnel est donc proche, pour autant – c’est le bâton – que les Suisses continuent de jouer le jeu, notamment durant cette période de Pâques. «Après bientôt quatre semaines, nous constatons que cela évolue favorablement, indique Alain Berset. Le nombre d’infections et le nombre de personnes ayant besoin d’être hospitalisées augmentent moins vite. Mais il est important de ne pas relâcher l’effort, particulièrement à Pâques.»

Et à ceux qui estiment qu’une sortie de crise est prématurée d’un point de vue sanitaire, Simonetta Sommaruga assure: «Il ne s’agit pas de jouer la santé contre l’économie. La santé reste prioritaire.» Dans le même temps, le ministre de l’Économie, Guy Parmelin, a dévoilé mercredi deux nouveaux scénarios très sombres sur les perspectives économiques du pays, tout en appuyant le message de ses collègues. «Chaque prolongation de restrictions pourrait coûter très cher au pays. D’où l’importance de continuer à respecter les mesures.»

Qui sortira du semi-confinement en premier?

Les Départements de l’intérieur et de l’économie sont chargés d’affiner le concept d’ici à la séance du Conseil fédéral du 16 avril. Ce qui est sûr, c’est que l’assouplissement se fera par étapes. «Nous dirons le 16 avril dans quels secteurs et à quel rythme il se produira», affirme Alain Berset. Deux critères seront déterminants. «Le premier porte sur les chiffres de nouvelles infections, de nouvelles hospitalisations et le nombre de décès.» Le second, c’est la capacité de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale qui resteront en vigueur. «Il s’agit d’abord d’ouvrir les domaines dans lesquels on peut limiter les mouvements de population importants, où il n’y a pas de grands rassemblements et où les mesures d’hygiène sont faciles à mettre en place», explique Alain Berset. Les derniers à devoir sortir de l’interdit semblent donc être les grandes manifestations et festivals. Et les écoles? «Elles se situent entre les deux», répond Alain Berset.

Y aura-t-il une sortie de crise par régions?

Le coronavirus ne frappe pas tous les cantons avec la même intensité. Les cantons de Vaud et de Genève sont particulièrement touchés. Et les sondages montrent une perception différente des mesures nécessaires d’un bout à l’autre de la Suisse. Dans ce sens, une sortie de crise par régions est-elle envisageable? Alain Berset acquiesce. «C’est une discussion qui a déjà commencé au Conseil fédéral et qui n’est pas terminée. La question de la concurrence se pose. Nous y sommes très sensibles. Qu’est-ce qui se passerait si on rouvrait les magasins dans un canton et pas dans un autre, voisin par exemple? Nous ne voulons pas créer des tensions entre régions. Mais dans d’autres domaines que les achats, où il y aurait peut-être moins de problèmes, c’est envisageable.»

Quelles mesures d’accompagnement seront prises?

Masque ou pas masque au moment de retourner à la maroquinerie du coin? «La discussion se poursuit à ce sujet, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques», évacue Alain Berset. Le ministre de la Santé est plus prolixe par rapport aux tests de dépistage. Ils accompagneront la sortie de crise. «Ils sont pour nous très importants. Il faut maintenant les développer à large échelle pour avoir une idée du nombre de personnes immunisées dans le pays, en attendant un vaccin qui serait un bon moyen d’atteindre une immunité à long terme.» Le Conseil fédéral parle aussi d’un «suivi des contacts.» Au moyen de technologies de géolocalisation, comme l’Allemagne le prévoit de manière volontaire? «Si nous parvenons à avoir un nombre faible de nouvelles infections, il s’agira de pouvoir éviter une propagation, indique Alain Berset. L’idée est en effet de préparer une application. Nous sommes en train d’y travailler. Mais nous savons que c’est sensible. Cela se fait en étroit contact avec la Commission fédérale d’éthique et les responsables de la protection des données.»

Sur combien de temps s’étalera la sortie de crise?

«Cela se compte en semaines», répond Alain Berset. À un journaliste qui évoque la mi-juin, voire fin juin, le ministre donne une réponse qui sent la grosse fatigue. «Un mois dure 4 semaines et un an 52 semaines.» Long silence. Il reprend: «Vous avez assez bien interprété. J’ai de la compréhension pour votre question mais comprenez aussi que c’est difficile d’être précis.» L’incertitude par rapport à l’évolution – suisse et mondiale – de la pandémie reste grande.