Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur l'accord-cadre

La consultation sur le projet d'accord-cadre avec l'Union européenne est ouverte. Le Conseil fédéral en a fixé mercredi les modalités. Au menu: des rencontres entre une délégation du gouvernement et les principaux acteurs suisses.

Il n'y aura pas de consultation au sens strict de la loi sur le sujet. Le Conseil fédéral mise sur des rencontres interactives qui permettront d'expliquer le projet et de répondre aux questions. Le but est d'établir les positions des principaux acteurs suisses et de définir une position consolidée sur les points en suspens.

Le gouvernement se penchera sur l'état de ces consultations au printemps. Le chef du Département des affaires étrangères Ignazio Cassis, celui de l'économie Guy Parmelin et le président de la Confédération Ueli Maurer mèneront les discussions. Le secrétaire d'Etat aux affaires européennes Roberto Balzaretti et d'autres spécialistes participeront à ces rencontres.

Seront consultés notamment les commissions de politique extérieures et celles de l'économie du Parlement, les gouvernements cantonaux, les partis politiques, les partenaires sociaux, les représentants de l'économie et ceux des milieux scientifiques. (ats/nxp)