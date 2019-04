Le Conseil des Etats veut serrer la vis aux courtiers

C’est une bonne nouvelle pour toutes les personnes agacées par le démarchage téléphonique. Les Chambres veulent faire de l’ordre dans les activités des courtiers en assurance maladie. Et cela qu’il s’agisse de celle de base ou des complémentaires. Ce mardi, la Commission de la santé du Conseil des États (CSSS-E) a fait un pas de plus dans cette direction en se ralliant à une solution adoptée par le National.

Un premier projet soutenu par les États s’en prenait déjà aux intermédiaires actifs dans l’assurance de base. Ce mardi, l’enjeu était de savoir si la CSSS-E allait accepter de s’attaquer également aux complémentaires. Elle a répondu par l’affirmative, tout en précisant qu’une discussion approfondie pourra être menée quand le Conseil fédéral présentera son projet.

La motion prévoit de limiter les commissions versées aux intermédiaires et d’interdire la prospection téléphonique à froid (les cas où la personne n’a pas sollicité un appel). Le gouvernement doit présenter un projet déclarant obligatoires pour tous les acteurs les règles dans ces domaines. En 2016, la plupart des assureurs se sont fixé des règles dans un accord de branche. Ils proposent désormais une réglementation légale. Les commissions versées aux courtiers seraient par exemple limitées à 70 francs pour la base, et à une année de primes au maximum pour les complémentaires. Selon SantéSuisse, des amendes de 100'000 francs pour la base et 500'000 francs pour les complémentaires pourraient en outre être appliquées.

Curafutura et SantéSuisse, les faîtières des assureurs maladie, saluent la décision de mardi. «Pour nous, il faut séparer les offres qui ne sont pas sérieuses des autres, commente Matthias Müller, porte-parole de la seconde. Le démarchage téléphonique à froid sera dorénavant moins rentable, ceci dans l’intérêt des contribuables.» «Ces appels qui agacent la population ne proviennent pas forcément des assureurs eux-mêmes mais de call centers situés à l’étranger. Ceux-ci décrochent des rendez-vous avec des clients potentiels puis les vendent en Suisse», détaille la conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD), elle aussi satisfaite par la décision de la CSSS-E. «Réglementer uniquement la base ne servirait à rien, car les courtiers proposent tous les produits», ajoute-t-elle.

Est-ce vraiment fini?

La solution qui se dessine permettra-t-elle d’éviter les téléphones intempestifs? Yannis Papadaniel, responsable santé à la Fédération romande des consommateurs, reste prudent: «Les call centers établis à l’étranger vont certainement poursuivre leurs activités et jeter un certain trouble. Par ailleurs, il est prévu d’interdire le démarchage à froid. C’est une bonne chose mais la définition de ce principe n’est pas totalement claire.» L’expert conclut qu’il faudra aussi voir ce que le Conseil fédéral va exactement proposer. Pour lui, plusieurs points doivent donc encore être éclaircis avant de se réjouir définitivement. (TDG)