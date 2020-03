Le Conseil d'État vaudois prononce l'état de nécessité sur tout le territoire

Dès demain mardi à 6 heures, tous les commerces non essentiels aux besoins de la population seront fermés dans l'ensemble du canton de Vaud. Tout rassemblement public est interdit. Les réunions privées sont limitées à 10 personnes.

Le Conseil d'Etat prononce l'état de nécessité, ce qui lui permet d'élargir temporairement ses compétences. La listes des interdictions est longue. En cas de violation, l'amende peut aller jusqu'à 20 000 francs et jusqu'à 50 000 francs en cas de récidive. Les préfets sont habilités à prononcer ces amendes. Tous les corps de police sont chargés d'effectuer des contrôles, coordonnés par l'état-major cantonal de conduite.

Les seuls commerces restant accessibles sont les magasins d’alimentation ou de première nécessité, les pharmacies, les banques, les kiosques, les shops de stations-service (sauf débits de boissons) et les magasins d'aliments pour animaux. Le commerce en ligne et la livraison à domicile ne sont pas touchés par les interdictions.

Les horaires des commerces sont désormais de 7h à 20h du lundi au vendredi et de 7h à 19h le samedi. Aucun changement le dimanche.

Tous les restaurants et les débits de boissons sont fermés. Cependant, les hôtels et leurs restaurants (limités aux clients des hôtels), restent autorisés, tout comme les services de livraison à domicile, les drive-in, les cantines sociales, les cantines des hôpitaux et des maisons de soins, des EMS et des services de sécurité, les cantines d’entreprise fermées au public, les restaurants d’hôtels, les établissements de vente à l’emporter.

La liste des lieux interdits, annoncée vendredi, s’allonge: les cinémas, les théâtres, les musées, les bibliothèques, les centres de loisirs, les centres de jeunesse, les centres sportifs, les fitness, les piscines, les centres de bien-être, etc.

Les lieux d’accueil et d’hébergement sociaux restent ouverts.

Il reste permis de faire du sport en extérieur, à condition d’être seul ou au maximum dans un groupe de quatre. Mais chacun doit tenir une distance de 2 mètres. Des infrastructures sportives peuvent rester ouvertes, mais ni leurs vestiaires, ni leurs buvettes, ni leurs restaurants.

Dans les parcs et jardins publics, ainsi que dans les places de jeu, il est permis de se rassembler, au maximum à 5 personnes.

Les services religieux sont limités à 10 personnes et les services funèbres ont lieu dans l’intimité.

Toutes les activités qui restent tolérées doivent respecter les consignes d’hygiène et de distance de 2 mètres.

L'arrêté du Conseil d'Etat ne peut pas forcer les employeurs à passer intégralement en télétravail. En revanche, «les entreprises, institutions privées et administrations communales mettent tout en œuvre pour éviter l’accès au lieu de travail et sont exhortées à faciliter le télétravail». Elles sont priées de tout faire pour faire respecter les règles d'hygiène et de distance, communiquées par les autorités sanitaires.

De même, elle sont exhortées à ne demander des certificats médicaux pour absence qu'au 10 ème jour d’absence. Des règles semblables ont été annoncées jeudi pour l'administration cantonale.

Les services cantonaux et communaux ferment leurs guichets, sauf si des exceptions sont accordées par les départements «afin de garantir les services impératifs à la population».

Vaud est le huitième canton à prononcer des mesures extrêmement strictes pour protéger la population contre la propagation du coronavirus. Genève et le Valais l'ont fait ce lundi matin, Neuchâtel, le Jura, les Grisons, le Tessin et Bâle-Campagne se sont déjà engagés dans cette voie samedi et dimanche. Le Conseil fédéral tient une conférence de presse lundi après-midi.

Développement suit