Le Conseil d'Etat s'oppose à la ligne Chippis-Mörel

Valais Le Grand Conseil valaisan n'a pas suivi les opposants à la ligne haute tension Chamoson-Chippis. L'objet ne relève pas de sa compétence. Plus...

Valais Mardi, le Grand Conseil valaisan va se pencher sur la ligne à haute tension qui doit relier Chamoson à Chippis. Plus...

Valais Les plans d'une nouvelle ligne, censée transporter toute l'énergie hydroélectrique produite en Valais, seront mis à l'enquête publique en mai. Plus...

Tribunal fédéral Le Tribunal fédéral a rejeté un recours et confirme qu'il n'y aura pas de révision de la ligne à haute tension entre Chamoson et Chippis, en Valais. Plus...