Le Cirque Knie s’apprête à célébrer ses 100 ans en grande pompe

À l’heure où de grands cirques européens périclitent ou font carrément faillite, Knie fête cette année son 100e anniversaire avec faste. Jugez plutôt. Deux locomotives Knie vont sillonner le pays pour rappeler aux habitants des régions les plus diverses et reculées que le cirque national suisse constitue bel et bien un trait d’union entre elles. Rouge pétard, arborant à l’avant le fameux clown dessiné en 1956 déjà par Herbert Leupin, ces locomotives seront en circulation toute l’année sur l’ensemble du réseau ferroviaire. Comme visibilité dans le paysage helvétique, c’est assez réussi.

Le livre officiel du jubilé sortira au printemps pour raconter les étapes marquantes de la dynastie, qui compte à ce jour huit générations d’artistes. Les amateurs de cirque, à Genève comme à Soleure ou Bellinzone, ont tous vu grandir, vieillir ou disparaître des membres de Knie, renforçant ainsi leur attachement à celle que l’on surnomme volontiers la famille régnante de Suisse. Voire même la famille royale, ce qui peut surprendre dans une démocratie comme la nôtre.

Bien que centenaire, l’entreprise familiale sait parfaitement s’adapter aux pratiques de son temps. Elle s’est ainsi lancée dans une campagne de crowdfunding pour financer l’achat d’un nouveau chapiteau, afin d’accueillir au mieux ses fidèles spectateurs. Les Knie proposaient ainsi aux intéressés d’acheter un morceau plus ou moins gros du chapiteau et d’obtenir en échange divers cadeaux. L’objectif financier à atteindre le 7 janvier 2019 s’élevait à 250 000 francs. Un montant quasi réuni aujourd’hui.

Enfin, pour sa tournée d’anniversaire en terre romande, le cirque s’offre un duo d’humoristes du tonnerre: Vincent Kucholl et Vincent Veillon! Les deux joyeux lurons quittent les studios de télévision et la scène pour se lancer dans la piste aux étoiles. Quelles histoires drôles vont-ils nous mitonner et servir sous le chapiteau flambant neuf du Cirque Knie? Les Genevois les découvriront sur la plaine de Plainpalais dès le 23 août.

(TDG)