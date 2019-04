Le Chablais veut devenir la capitale du poivron

Qui aurait cru que le climat du Chablais siérait si bien au poivron? L’argument météo figure en bonne place parmi ceux qui ont motivé la Fédération des coopératives Migros à cultiver ce fruit originaire d’Amérique latine sous nos latitudes et surtout sous serres, à Collombey-Muraz. Le géant de la grande distribution envisage d’y produire, par le biais de sa nouvelle société Ecoserre SA, 3600 tonnes par an, soit un peu moins de 10% de la consommation nationale, mais 3,6 fois la production indigène.

Conditions presque idéales

Baptisé Pimiento et évoqué depuis cinq ans, ce projet estimé à 45 millions de francs a été présenté lundi aux élus de Collombey-Muraz et mis en consultation publique dans la foulée. Il prévoit la construction de 20 hectares de serres, dont 10 dans une première phase. Le solde sera bâti ultérieurement et pourrait voir d’autres végétaux pousser également: tomates et concombres, mais aussi d’autres variétés de poivrons.

Si la commune bas-valaisanne a été choisie, c’est qu’elle présente des conditions presque idéales: «un ensoleillement suffisant, des températures maximales modérées qui ne nécessiteront pas l’installation de systèmes de ventilation pour refroidir les serres, assez de pluie pour nous permettre d’être quasi autosuffisants», énumère Michel Charbonnet, président du conseil d’administration d’Ecoserre et directeur d’Aproz Sources minérales.

Et surtout la proximité du réseau de chauffage à distance de l’usine d’incinération Satom. Car, outre sa taille colossale, ce qui démarque le projet de Migros, c’est sa dimension écologique: la combustion des ordures, qui alimente déjà le réseau de chauffage à distance de Monthey et Collombey-Muraz, fournira la chaleur nécessaire aux cultures. Soit l’équivalent de l’énergie utilisée par les 5500 ménages aujourd’hui connectés au thermoréseau. «La proximité de l’usine de méthanisation de Satom (ndlr: site de la Compostière) à Villeneuve est un autre atout: elle permettra de valoriser les déchets de notre production sous la forme de biogaz», ajoute Michel Charbonnet. La pluie qui s’abattra sur les verrières sera récupérée, utilisée et traitée sur place.

Plus de 100 emplois à la clé

En cumulant valorisation des ressources et réduction des transports, l’entreprise estime qu’elle réduira de 24'000 tonnes les émissions de C02, selon un bilan effectué par la fondation Myclimate. Le patron d’Aproz y voit «un projet phare, exemplaire du point de vue écologique. On vise bien sûr une rentabilité, mais c’est bien la portée durable qui incite Migros à investir de telles sommes.»

L’avantage est aussi économique, puisque ce sont 120 emplois qui seront créés sur le site, «une dizaine liée à la gestion technique et globale de l’exploitation et les autres postes seront aux plantations et à la récolte», détaille Michel Charbonnet. Le recrutement s’effectuera en priorité dans la région, promet Migros.

Impact important

Les atouts sautent aux yeux… Au moins autant que les futures verrières qui ne passeront pas inaperçues. Le président d’Ecoserre en convient: «Ce projet aura un impact paysager important.» Il ne sera pas non plus sans conséquences sur le maintien de surfaces d’assolement. La culture s’effectuera en effet hors-sol et le terrain naturel sera recouvert d’un plastique. «Une baisse de la fertilité ne pourra être évitée. Notre concept prévoit de ce fait une remise en état complète des terrains.» Les surfaces construites en dur (6,5 ha, notamment pour la halle de conditionnement) seront compensées par 8,4 ha sur le territoire communal. Quant à l’impact visuel, l’exploitant fera en sorte d’aménager bosquets et cordons boisés pour dissimuler en partie ses installations. C’est sur l’aménagement du territoire que la future ferme pose le plus de questions. Secrétaire de Pro Natura Valais et député des Verts, Thierry Largey indique que le Grand Conseil les a déjà posées au Conseil d’État. «On va se retrouver avec un terrain en zone «agricole spéciale» mais qui s’apparente plus à une construction qu’à de l’agriculture traditionnelle. Nous voulons être certains que ces infrastructures seront concentrées dans une zone bâtie, pour éviter de miter encore le territoire, comme le prévoit la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire.»

L’écologiste n’est par ailleurs pas particulièrement soufflé par la démarche durable mise en avant par Migros. «Ils ont raison de faire de la publicité là autour. Mais, dans le contexte actuel, chercher à valoriser les ressources est un minimum, en termes de rentabilité et d’environnement. Migros n’invente pas la roue.»

Loin de nier ces impacts, Michel Charbonnet estime qu’il sera désormais du ressort des autorités de les mettre en balance avec le gain écologique que peut représenter ce nouveau type de culture. Réponse après les diverses consultations publiques et homologation qui devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Le premier poivron pourrait rougir (verdir ou jaunir) en 2023. (TDG)