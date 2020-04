Le Cervin illuminé de plus de 80 projets

Le Cervin, illuminé tous les soirs depuis le 24 mars, s'est éteint dimanche. Au total, Zermatt a projeté plus de 80 sujets sur sa montagne locale afin de donner un signe d'espoir et de solidarité en cette période difficile de pandémie liée au coronavirus.

«L'objectif a été atteint», estime lundi Zermatt Tourisme dans un communiqué. La lumière sur le Cervin s'est maintenant éteinte mais si la crise devait, contre toute attente, s'accentuer, ce signe d'espoir se manifestera à nouveau, précise encore le texte.

Switzerland's famed Matterhorn mountain was illuminated with an American flag for a few hours as a symbol of solidarity during the coronavirus pandemic. https://t.co/7AMixKFEWn