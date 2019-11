Le Centre national de sport célèbre ses 75 ans

La conseillère fédérale Viola Amherd a exprimé sa volonté de renforcer l'encouragement du sport populaire et d'élite lors de la célébration des 75 ans de la Haute école de sport de Macolin (BE), mercredi. Parmi les invités figuraient le président de la Confédération Ueli Maurer, le conseiller fédéral Guy Parmelin ainsi que les anciens conseillers fédéraux Adolf Ogi et Samuel Schmid. Ces anciens ministres des sports ont évoqué lors d'une discussion mercredi soir leurs réalisations dans le domaine de la politique du sport.

La conseillère fédérale Viola Amherd a esquissé le développement de l'encouragement du sport suisse. La cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) veut mettre l'accent sur le sport populaire et sur le sport d'élite. Elle entend aussi renforcer la promotion des femmes dans le sport.

Ecole de recrues pour sportifs

La ministre des sports a évoqué son intention de développer l'école de recrues pour sportifs d'élite dès l'année prochaine, a indiqué le DDPS. Elle espère ainsi doubler le nombre de recrues d'ici à 2023. Cette offre combinant service obligatoire et entraînement constitue selon elle un outil idéal pour encourager le sport d'élite.

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport a vu le jour en 1944. Elle répondait au souhait du général Guisan de disposer de soldats en meilleure forme physique. Elle s'est développée de façon rapide et continue. A la fin des années 1960, l'encouragement du sport était inscrit dans la Constitution fédérale.

La première loi sur l'encouragement du sport a été édictée en 1972 et le programme d'encouragement du sport Jeunesse Sport a été lancé dans la foulée. En 1998, le Conseil fédéral mettait en place une structure faîtière à Macolin, au-dessus de Bienne, qui réunit depuis, sous l'égide de l'Office fédéral du sport (OFSPO), toutes les activités de la Confédération en lien avec l'encouragement du sport.

