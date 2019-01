Le 4e Festival des lumières à Morat a cartonné

La quatrième édition du Festival des lumières, à Morat, a connu une fréquentation record.

Les organisateurs affichaient un large sourire dimanche soir à l'heure de dresser le bilan de l'édition 2019. Le niveau de fréquentation s'explique par une météorologie clémente dans l'ensemble et une notoriété grandissante de la manifestation auprès d'un public friand de ce type de spectacle en nocturne.

Embouteillages

Le spectacle de feu et celui des papillons ont particulièrement bien fonctionné, selon les organisateurs. Le budget d?un million de francs sera tenu, assurent-ils. Le record de visiteurs de cette année constitue une bouffée d?oxygène. Il devrait permettre d?éponger définitivement les déficits des deux premières éditions.

Les organisateurs avaient déjà prédit le succès du Festival des lumières à Morat (FR), en appelant les visiteurs à venir en transports en commun. L'affluence "exceptionnelle" du premier samedi avait en effet provoqué des embouteillages entre les sorties d'autoroute et les parkings.

Une capitale suisse

Morat est en passe d'affirmer son rang de capitale suisse de la lumière. Ce que voudront confirmer les organisateurs à l'occasion de la prochaine édition, qui déroulera ses fastes entre les 15 et 26 janvier 2020. La quatrième édition, qui s'est achevée dimanche, proposait 23 Arteplages et plus de 30 installations.

Pour mémoire, la première édition du Festival des lumières en 2016 avait attiré quelque 80'000 visiteurs, avant que l'entrée ne devienne payante. Ensuite, la fréquentation était descendue à 70'000 en 2017, puis 65'000 l'an dernier. Cette année, les organisateurs s'étaient montrés prudents dans leur ambition. (ats/nxp)