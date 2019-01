Langenthal obtient le Prix Wakker 2019

La commune bernoise de Langenthal a reçu mardi le Prix Wakker 2019 décerné par Patrimoine suisse. La ville de Haute-Argovie est récompensée pour la gestion de son patrimoine bâti hérité de son histoire industrielle.

Après des années de crise économique, cette ville de plus de 15'700 habitants enregistre un développement florissant du secteur de la construction. La débâcle de la célèbre manufacture de porcelaine avait provoqué une onde de choc dans la ville. Plus d'un millier d'emplois avaient ainsi disparu au tournant du siècle.

La cité bernoise a su rebondir, relève Patrimoine suisse. Langenthal l'a démontré dans la prise en compte du patrimoine hérité de son histoire industrielle. Les fabriques, les quartiers accueillant les ouvriers, les bâtiments officiels et les villas ont été inventoriés et servent de repères pour l'évolution de l'urbanisation.

Valorisation des zones industrielles

La planification menée pour la zone industrielle de la fabrique de porcelaine est exemplaire de la manière de procéder des autorités, constate le jury. Les autorités en appellent à la responsabilité des investisseurs et exigent une vision d'ensemble lors de la définition d'une nouvelle affectation.

En échange, la commune transmet ses connaissances et accorde des moyens financiers. Tout ce processus doit permettre de garantir la qualité et la durabilité du projet. Langenthal mise aussi sur une vision à long terme et le dialogue pour la densification du patrimoine bâti.

Ces dernières années, la ville de Langenthal a beaucoup investi dans la revalorisation des espaces publics. Elle a aussi rénové plusieurs établissements scolaires ou le théâtre municipal. «Par ces efforts, la cité affirme sa volonté d'être le centre urbain dynamique d'une région rurale plus vaste», constate Patrimoine suisse.

La remise officielle du prix doté de 20'000 francs aura lieu le 29 juin lors d'une fête publique. Patrimoine suisse attribue chaque année le Prix Wakker à une commune ou, exceptionnellement, à une organisation culturelle comme ce fut le cas l'an dernier. L'objectif est de mettre à l'honneur la qualité d'un travail exemplaire. (ats/nxp)