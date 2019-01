La votation sur la détention d’armes s’annonce explosive

Les tireurs ont visé droit dans le mille. Lancé en octobre, le référendum contre le durcissement de la loi sur les armes a abouti. C’est ce qu’ont affirmé plusieurs journaux dimanche, citant des sources bien informées. Luca Filippini, président de la Communauté d’intérêt du tir suisse (CIT), n’infirme ni ne confirme. «La récolte se poursuit. Nous déposerons les signatures le 17 janvier, délai qui nous est accordé. Je peux juste vous dire que nous sommes très positifs sur le fait que nous dépasserons les 50 000 paraphes nécessaires.»

Ce succès était attendu. La CIT – à l’origine du référendum – totalise 200 000 membres et elle a pu compter sur le soutien de plusieurs élus UDC. Les quatre vice-présidents du comité référendaire sont d’ailleurs des conseillers nationaux issus de ce parti.

«Nous sommes très positifs sur le fait que nous dépasserons les 50 000 paraphes nécessaires»

Parmi eux, Jean-Luc Addor. Le Valaisan, qui est aussi président par intérim de Pro Tell, espère que son parti s’engagera pleinement dans la campagne pour mieux se «profiler». «Cet objet se trouve au confluent de plusieurs combats de l’UDC: la souveraineté avec ce diktat de l’UE et les traditions helvétiques avec l’arme de service. Mais cette votation n’est pas celle d’un parti. Bien que l’UDC était presque seule à combattre ce texte au parlement, on a remarqué dans la récolte de signatures que nos préoccupations étaient partagées par de nombreux sympathisants d’autres partis. La mobilisation a été excellente en Romandie. Et il n’y a pas que des UDC dans les sociétés de chasse en Valais ou dans les abbayes vaudoises.»

«Diktat de l’UE» et «tradition»: le scrutin s’annonce explosif, d’autant plus s’il est agendé au 19 mai, soit cinq mois avant les élections fédérales. La nouvelle loi découle en effet d’une directive de Bruxelles qui veut mieux lutter contre le terrorisme. Avec cette révision, les armes semi-automatiques – comme celles utilisées lors des attentats qui ont endeuillé Paris – seraient placées dans la catégorie «armes interdites» et donc soumises à autorisation exceptionnelle. En tant que signataire de l’accord Schengen, la Suisse est censée reprendre la réglementation européenne.

«Cette loi ne servirait à rien car aucun attentat n’a été commis avec une arme légale»

Le Conseil fédéral a toutefois négocié des exceptions (lire l’encadré). Pas de quoi convaincre les opposants, qui dénoncent une loi «liberticide, inique, inutile, dangereuse et antisuisse», et qui signifie, selon eux, «la fin du tir en tant que sport de masse», pour reprendre les mots de Luca Filippini.

«Il n’y a pas d’adéquation entre les restrictions proposées et le but sécuritaire recherché, ajoute Jean-Luc Addor. Cette loi ne servirait à rien car aucun attentat n’a été commis avec une arme légale. La Suisse reste un des pays sûrs alors que la France, qui connaît un droit des armes restrictif, a vécu depuis presque deux ans dans un pseudo-état d’urgence». Pour lui, le droit de posséder une arme est ancestral, or on va en faire un privilège. «Cette révision détruit le rapport de confiance entre l’État et le soldat de milice.»

Devoir d’explication

Faut-il craindre une votation sur un sujet aussi émotionnel? «Oui et non, répond le conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS/JU). Oui, car un rejet ferait tomber l’accord Schengen, ce qui aurait des conséquences graves. C’est d’ailleurs le but de l’UDC qui se sert de cette loi pour arriver à ses fins. Et non, car je pense que nous pouvons gagner, car la Suisse a bien négocié.»

«Si nous restons pragmatiques et expliquons aux citoyens ce qu’il en est exactement, nous pouvons convaincre»

Dans le même esprit, le sénateur Olivier Français (PLR/VD) insiste sur le devoir d’explication. «Ce scrutin ne sera pas facile. Nous serons en pleine année électorale. Mais si nous restons pragmatiques et expliquons aux citoyens ce qu’il en est exactement, nous pouvons convaincre.»

Les milieux économiques sont déjà prêts à s’engager. «C’est clairement l’un des dossiers cruciaux de 2019», confirme Carmelo Lagana, d’EconomieSuisse. Pour la faîtière, «un rejet de la loi affecterait l’économie dans son ensemble. La disparition de l’accord de Schengen menace presque toutes les branches, en particulier le secteur touristique et les exportations».

D’ici au scrutin, c’est une configuration politique bien connue qui devrait se mettre en place: l’UDC seule contre tous. Le parti devrait décider le 26 janvier, date de sa prochaine assemblée, s’il soutient le référendum. (TDG)