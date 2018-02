La visite de Steve Bannon à Zurich déchaîne les passions

L’idéologue déchu de Donald Trump

Les contrastes, Steve Bannon en raffole: officier de marine, banquier chez Goldman Sachs, producteur à Hollywood, l’homme se tourne dans les années 2000 vers le journalisme d’opinion en fondant Breitbart News pour diffuser la vision de la droite dure américaine, celle qu’on connaît désormais comme l’«alt right». Mais c’est en 2016 que son destin rencontre l’Histoire lorsqu’il devient chef de la campagne de Donald Trump. De ce candidat impulsif aux discours souvent erratiques, il constitue la colonne vertébrale idéologique.



À la Maison-Blanche, Steve Bannon devient conseiller du président et promeut sa ligne: défense acharnée de la souveraineté de l’État et du protectionnisme économique.

Il décroche même une place au Conseil de sécurité nationale. La nomination fait frémir à Washington car cet organe doit conseiller le président sur les questions de sécurité nationale sans considération politique.



Mais dans cette administration imprévisible, sa chute est encore plus rapide que son ascension. Car si l’idéologue est dans la tête de Donald Trump, le cœur du président, lui, appartient à sa fille Ivanka et son genre Jared Kushner, eux aussi conseillers. Leurs tensions avec Steve Bannon sont incessantes, et celui-ci les fait fuiter dans la presse. D’abord expulsé du Conseil de sécurité nationale, il est mis à la porte de la Maison-Blanche l’été dernier.



Revenu à Breitbart News, le chantre de la droite dure promet de soutenir le président. Mais son jeu est trouble. C’est l’Alabama qu’il choisit pour revenir sur la scène politique, en soutenant un candidat au Sénat contre l’avis présidentiel. Et ses propos rapportés dans un livre, Le feu et la fureur, brisent définitivement sa relation avec Donald Trump. Steve Bannon y déclare que le fils du président, Don Jr., a commis une trahison en rencontrant des représentants russes durant la campagne. Alors qu’il tentait de revenir dans la tête du président, c’est une nouvelle fois en s’en prenant à son cœur qu’il a chuté. Même les mécènes qui financent Breitbart News en tirent les conséquences en le congédiant.



(Marc Allgöwer)