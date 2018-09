La télévision de la RTS bientôt à l'EPFL?

On le sait déjà depuis un moment: la RTS prévoit la création d'un nouveau centre médias sur le site de l'EPFL. Le projet Campus, qui doit accueillir notamment la radio actuellement basée sur le site de la Sallaz, dans les hauts de Lausanne, doit se faire au plus tôt en 2023. Mais la télévision, sise aujourd'hui à Genève, pourrait également déménager, avance La Liberté vendredi.

Le quotidien fribourgeois évoque des sources internes qui parlent de« bruit persistant» et de «scénario probable». L'un deux consisterait à déplacer le département information de la télévision à Lausanne, et de laisser celui des programmes, soit les émissions de divertissement ou de société, à Genève. Une autre possibilité serait que certains services TV de Genève seraient rapatriés à l'EPFL «pour réunir tout le monde à moyen terme». Pour rappel, la RTS avait déjà indiqué que le projet Campus accueillerait, outre la radio, des activités TV et des cars de reportage à Ecublens.

Réduction de 25% des surfaces occupées

Contactée, la SSR a expliqué vouloir maintenir les deux sites vaudois et genevois et ne pas avoir l'intention de vendre la Tour RTS à Genève. Mais elle ne cache pas qu'elle travaille au programme d’occupation des sites, avec comme objectif une réduction de 25% des surfaces occupées.

Pour rappel, la SSR projette aussi en Suisse alémanique de transférer le siège de la radio SRF de Berne à Zurich. Mais ellle se heurte à l'opposition notamment du canton et de la ville de Berne. Le 30 août dernier, plus d'un millier de personnes, dont de nombreux collaborateurs de la SSR et des journalistes, ont manifesté devant le Palais fédéral pour réclamer un paysage médiatique diversifié et critiquer de manière virulente les plans de la SSR.

(nxp)