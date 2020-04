La sexualité mise à l’épreuve du confinement

Le manque révèle souvent les besoins. Ainsi, «c’est quand il est interdit de se toucher que l’on se rend compte qu’on a besoin d’être touché», observe Patrizia Anex. La sexologue qui reçoit à Orbe constate déjà, après finalement peu de jours de confinement, que certains de ses patients vont mieux. «Je ne m’y attendais pas! Certains couples sont très inventifs, alors qu’ils ne montraient pas cette propension.»

Mais le développement d’une intimité complice, parfois renouvelée, ne peut pas être considéré comme la norme. Et ceux qui prévoient un baby-boom de «coronials» dans neuf mois vont un peu vite. «Le climat anxiogène peut nourrir un couple, qui va se rapprocher, mais il peut aussi le déchirer si l’angoisse est insupportable», indique la sexologue. Ou si une asymétrie exacerbée dans les désirs de chaque partenaire révèle de manière plus claire ce qui existait déjà. La preuve avec la flambée des divorces enregistrés en ligne depuis le début de la crise (lire encadré).

Une solitude douloureuse

Et tous les couples ne partagent pas un foyer. Il y a les amants, ceux qui vivent leur sexualité à travers de nouvelles rencontres ou encore les jeunes dont les parents ont interdit qu’ils fréquentent leurs pairs. Là, le confinement devient un isolement souvent «douloureux à vivre». Comme en témoigne Vanessa*, 34 ans: «Je vis seule et je ressens le besoin d’avoir des contacts, de sentir la peau de quelqu’un durant cette période difficile.» La Lausannoise admet toutefois qu’il faudra qu’elle soit en confiance pour oser rencontrer physiquement un homme. Mais sur d’autres, la proximité entre Eros et Thanatos fait des ravages et peut faire oublier les directives fédérales de distanciation sociale. Anna*, 33 ans, confirme: «Cette situation a fait exploser ma libido!»

Les sites à caractère pornographique l’ont compris. Pornhub a offert un abonnement premium gratuit à tous les Italiens confinés, puis au monde entier. Quand certains s’en offusquent, la sexologue salue l’idée, au moment où le contact physique est proscrit. Elle évoque aussi les records d’audience de comptes Instagram tels qu’«Orgasme & Moi» ou autres tutoriels de masturbation.

Du côté des sites et applications de rencontres, on ne connaît visiblement pas la crise non plus. La plupart ont développé en urgence une offre de vidéoconférences. Et tous y vont de leur message de prévention. «Dans la période actuelle, il est vivement recommandé de limiter les contacts physiques au strict minimum et d’adopter les gestes barrière», peut-on lire par exemple sur Parship, le site de rencontres le plus fréquenté de Suisse. Quand Grindr, application de rencontres destinée aux hommes homosexuels, se fend d’une «note de santé» qui commence par «Maintenant c’est sérieux!» Anibis refuse tout bonnement les annonces qui proposent autre chose que des rencontres virtuelles. Sur les deux premières plateformes, un onglet renvoie à des informations précises sur le virus et les manières de s’en prémunir.

Un nouveau rythme

Parship ne publie pas de chiffres de fréquentation. «Il est trop tôt pour dégager une tendance», indique la responsable presse, Stella Zeco. Mais selon Dania Schiftan, psychologue conseillère chez Parship, «le désir de proximité et de relation est toujours là. Le coronavirus n’a pas changé ça, au contraire!» Privés de rencontres en chair et en os, ils sont nombreux, comme Rana*, 40 ans, à avoir «remis en route Tinder il y a deux semaines».

Ce qui a changé, en revanche, c’est un «nouveau rythme», loin de la vie trépidante, qui «fait admettre qu’il faudra plus de temps pour se rencontrer physiquement, voire que cette rencontre n’aura pas lieu», analyse Dania Schiftan. La spécialiste parle d’une «chance» de découvrir numériquement l’autre de manière différente. «Jusqu’à présent, le chat était généralement suivi d’une réunion. En ces temps de coronavirus, vous pouvez prendre votre temps, écrire un peu plus longtemps, puis téléphoner ou organiser des chats vidéo.»

Francesco*, 44 ans, indique en effet que «ces temps, sur Tinder, les conversations sont plutôt amicales, à la cool. On se rassure plutôt que de se draguer lourdement.» Alors qu’avant les codes étaient clairs – sexe sans lendemain ou histoire sérieuse –, «maintenant, on papote, ça me fait penser aux rencontres d’autrefois, quand on prenait le temps de se séduire, de soigner son discours, et qu’on parlait sans garantie que cela se concrétise».

Anna*, 33 ans, témoigne toutefois du contraire. Depuis le début de la crise, elle a été contactée par des hommes qu’elle avait perdus de vue: «Les mecs sont beaucoup plus affamés qu’avant le coronavirus. Leur idée fixe: venir boire un café à la maison. Alors qu’avant on passait par la case endroit public.» La Lausannoise témoigne aussi de l’expérience d’une amie vivant en France: «Là-bas, où ils ne peuvent plus sortir, c’est pire: les mecs lui envoient plein de photos de leur sexe! Et ils la harcèlent pour qu’elle leur envoie des photos d’elle nue!»

Time for sexting?

Faut-il s’attendre ici aussi à l’explosion du sexting, cette pratique qui consiste à s’envoyer des photos dénudées? «C’est à prévoir, oui! Mais c’est super pour la sexologue que je suis! répond Patrizia Anex. Cela peut favoriser une meilleure image de soi – il faut trouver un angle sympa pour la photo –, c’est ludique, léger, joyeux.» Même dans des relations établies, «la distance de l’écran peut pousser à aller plus loin, par exemple à montrer à son partenaire ce qu’on aime, alors que l’on n’avait pas osé avant.»

Mais le sexting devient dangereux dans le cadre d’une relation extraconjugale, quand le téléphone portable traîne à longueur de journée sous les yeux du conjoint officiel. Le coronavirus pourrait y «mettre un stop» suppose Patrizia Anex. Quant à savoir si les amants se retrouveront après deux ou trois mois d’éloignement, Patrizia Anex hésite: «Cela peut changer la donne. Soit il y aura beaucoup d’excitation dans ces retrouvailles, soit on se sera rendu compte que ce n’est pas ce dont on a envie.»

Le temps du bilan viendra pour chacun, pense Patrizia Anex, qui se garde bien de faire des pronostics. «Il faut être modeste, on ne peut pas prévoir ce vers quoi on va tendre. Tous les cas de figure sont possibles. Mais ce qui est sûr, c’est que le confinement va changer chaque couple.»

* Prénoms d’emprunt