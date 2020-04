La sécheresse pourrait battre des records

Vous habitez Genève et vous rêvez d’un peu de pluie? Peine perdue, il n’y en a pas eu depuis le 13mars. Au total, six stations du réseau de MétéoSuisse n’ont pu mesurer la moindre trace d’eau tombée du ciel depuis cette date. Il s’agit de Genève, de Pully, de Lausanne, d’Aigle, de Couvet (NE) et d’Ulrichen (VS). Dans le reste de la Suisse, les relevés sont aussi très faibles. À Neuchâtel et à Sion par exemple, il est tombé 0,6millimètre sur cette même période, autant dire une goutte d’eau. La station qui a fait le plus «gros score» est celle de Monte Generoso (TI) avec 49,7millimètres.

Cette période de sécheresse dure depuis trente-deux jours. Et, à en croire les experts, elle n’est pas près de s’achever. La faute à un anticyclone persistant au centre de l’Europe. «La période anticyclonique semble arriver à son terme», explique Dean Gill depuis la salle prévisionnelle de MétéoSuisse. Avant d’ajouter qu’«il pourrait y avoir des précipitations dans la nuit de vendredi à samedi».

Record de 1893

Sans précipitations jusque-là, la période de sécheresse pourrait s’allonger à trente-cinq jours. Ce chiffre n’est pas anodin puisqu’il correspond exactement au record de la période sèche la plus longue enregistrée au printemps à Genève. C’était en… 1893. Donc, si les prévisions se vérifient, un record vieux de plus d’un siècle sera égalé. Ces pronostics restent toutefois hypothétiques – et plus encore qu’en temps normal. En effet, habituellement, les spécialistes peuvent compter sur des données transmises par les avions de ligne qui mesurent entre autres la température de l’air et la vitesse du vent. Or, avec la perturbation du trafic aérien liée à la pandémie de coronavirus, ces données sont lacunaires. «La baisse du trafic pourrait avoir un impact direct sur la qualité des prévisions», souligne Dean Gill.

À cela s’ajoute une autre difficulté saisonnière. En effet, le printemps est particulièrement propice à un phénomène bien connu des météorologues: les petites dépressions d’altitude. Ces dépressions, aussi appelées «gouttes froides», sont mal appréhendées par les modèles d’analyse et augmentent l’incertitude prévisionnelle. «À partir de samedi, il règne une sorte de flou artistique», résume Dean Gill.

Suffisamment flou pour que la période actuelle de sécheresse dépasse le record absolu enregistré en Suisse? C’est très peu probable. Au cours de l’hiver 1988-1989, au sud des Alpes, il n’y avait pas eu de précipitations durant septante-sept jours.

Ces chiffres, c’est Mikhaël Schwander, lui aussi météorologue chez MétéoSuisse, qui les a ressortis des archives. Sur le blog de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie, il souligne les différences régionales: «À Sion, où le climat est en moyenne plus sec, les périodes sèches les plus longues ont dépassé 40jours, avec un record de 58jours en 1932», détaille-t-il. D’ailleurs, ces mesures, qui s’étalent sur une période d’un siècle et demi, lui permettent de conclure que «le réchauffement climatique ne joue pas un rôle prépondérant pour expliquer ces périodes de sécheresse».

Sécheresse de surface

Autre point soulevé par ce météorologue: lorsqu’on parle de sécheresse, d’autres éléments que les précipitations entrent en compte. Parmi eux, l’état des nappes phréatiques. De ce côté-là, grâce à des précipitations conséquentes cet hiver, le niveau des eaux souterraines reste usuel, même s’il a baissé en mars. «La sécheresse que nous connaissons actuellement est une sécheresse de surface qui a quand même un impact sur la végétation», conclut Mikhaël Schwander.

Par conséquent, le danger d’incendie de forêt, déjà présent dans plusieurs régions, va encore augmenter dans les jours à venir. Les feux en plein air sont d’ores et déjà interdits dans les Grisons et au Tessin.