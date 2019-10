La route de l'Axen sera rouverte samedi

La route de l'Axen, qui longe la partie Est du lac des Quatre-Cantons, est partiellement rouverte à la circulation à partir de samedi à 9h. Elle avait été fermée une nouvelle fois le 2 octobre à la suite d'une lave torrentielle.

Seuls les camions et les voitures sont autorisés à circuler entre Flüelen (UR) et Brunnen (SZ). Les véhicules agricoles, les vélomoteurs, les vélos et les piétons ne peuvent pas emprunter la route, a indiqué vendredi l'Office fédéral des routes (OFROU).

Le 2 octobre vers 23h00, une lave torrentielle a activé le système d'alarme qui a déclenché la fermeture de la route. Elle avait été en grande partie été rouverte le 13 septembre dernier, après avoir été bloquée depuis la fin du mois de juillet entre Flüelen et Sisikon (UR) suite à un éboulement. En plus du système d'alarme, des filets de sécurité ont été installés. (ats/nxp)