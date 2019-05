La protection du loup reste en suspens

Le National se lance dans un débat marathon sur la chasse

Le loup échauffe à nouveau les esprits sous la Coupole fédérale. Le National se lance mercredi dans un débat marathon sur la révision de la loi sur la chasse. Enjeu principal: les conditions pour abattre les grands prédateurs. Avec, en toile de fond, un référendum. Depuis sa réapparition en Suisse en 1995, puis la formation des premières meutes en 2012, le loup a régulièrement figuré au menu des sessions des Chambres fédérales. La législation le protégeant a déjà été adaptée. Mais le Parlement n'a eu de cesse de faire pression pour durcir le ton. Le Conseil fédéral a donc présenté une révision de la loi sur la chasse. Celle-ci fait désormais explicitement état de régulation des effectifs des espèces protégées et non plus seulement de tir d'animaux isolés. Les cantons pourront prendre les devants. Ce point central devrait être abordé après plusieurs heures de discussions.