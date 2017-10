La prévoyance vieillesse manque de durabilité

Le système de prévoyance vieillesse suisse a encore perdu du terrain dans une comparaison internationale. Dans le «Melbourne Mercer Global Pension Index 2017», le système de retraite suisse n'est classé qu'au huitième rang parmi les 30 pays sélectionnés.

La Confédération occupait encore la quatrième place en 2015 et la sixième en 2016, selon le système de classement utilisé alors. Son recul dans le classement 2017 est dû au sous-indice de durabilité, précise Mercer dans un communiqué lundi.

Pour la première fois cette année, la croissance économique réelle a été considérée parmi les facteurs de l'étude. En outre, avec l'augmentation de l'espérance de vie et un âge de retraite stable, la durée des rentes a augmenté. Cela a un impact négatif sur la pérennité de celles-ci.

Le système de prévoyance suisse pourrait bénéficier de l'obligation de verser des prestations de vieillesse en partie sous forme de rente. Il serait également avantageux de favoriser fiscalement les bénéficiaires de rentes par rapport aux personnes retirant un capital. L'étude recommande aussi d'augmenter le taux d'accession à la propriété.

Danemark en tête pour la sixième fois

En tête de cet indice des retraites, qui est publié chaque année depuis 2009, se trouve le Danemark pour la sixième année de suite, suivi des Pays-Bas et de l'Australie. L'Inde, le Japon et l'Argentine, clôturent ce classement, comme l'année précédente.

Le cabinet de conseils américain Mercer a étudié les systèmes de prévoyance vieillesse dans 30 pays en observant leur pertinence, leur durabilité et leur intégrité. En dehors des régimes de retraite publics et des retraites professionnelles, l'étude prend également en compte les aménagements privés et les mesures de prévention.

Le «Melbourne Mercer Global Pension Index» a été publié par Mercer et le Centre australien d'études financières. Mercer emploie environ 20'000 personnes dans plus de 40 pays à travers le monde, dont 130 à Zurich et à Nyon. (ats/nxp)